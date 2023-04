Edy Smol defiende la estrategia “abrazos no balazos” por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El influencer Edy Smol defendió la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador conocida como “abrazos no balazos”.

El también llamado “gurú de la moda” expuso lo anterior durante la conferencia de prensa para informar del foro “Violencia y Discriminación en Redes Sociales”, que se llevó a cabo el martes en la Cámara de Diputados.

El encuentro se llevó a cabo con el fin de robustecer una iniciativa para que estos canales de comunicación sean seguros y libres de discriminación

En el foro participaron diputadas de Morena y del PVEM, así como representantes del Injuve y el influencer Edy Smol.

La diputada morenista Marisol García Segura dijo que la violencia, la discriminación y los discursos de odio en las redes sociales son temas de atención prioritaria; las y los mexicanos debemos trabajar unidos para acabar con ellas e impulsar una sociedad más incluyente y respetuosa.

Explicó que el foro tiene como objetivo el dialogar acerca de cómo el racismo, el clasismo, la gordofobia y otras formas de discriminación están presentes en las redes sociales.

Además, expuso, planteará que se reforma el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objetivo que se considere como discriminación la promoción del odio y la violencia a través de mensajes e imágenes de los medios de comunicación y redes sociales.

En su intervención, Edy Smol consideró que la estrategia de seguridad de López Obrador obedece al propósito de no generar violencia que genere más violencia.

“El presidente cuando sacó abrazos y no balazos lo hizo con el fin de que no se genere violencia que genere más violencia. Y la prueba es que, acaba de salir en el Inegi, y si gustan corroborarlo y revisarlo, porque a mi me gusta estar al día en todo, hoy se publicó cómo bajó el índice de robo, de violencia, y el índice de muchas incidencias de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua porque nuestra sociedad está sufriendo gracias a toda la irresponsabilidad de gobernantes por décadas que se dedicaron a atacar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento ningún tipo de equidad de oportunidad, y ahora sí salen con la estupidez de decir que el pobre es pobre porque quiere”, dijo el influencer.

“No señores, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es porque por décadas no se les garantizó la equidad de oportunidad de equidad”, añadió.

“No nos toca irnos al pasado, nos toca irnos al presente, y por eso estoy en pro de esta transformación”, añadió Edy Smol, quien también defendió la entrega de apoyos sociales.

(a partir del minuto 10:36)