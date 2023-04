“No les importa la seguridad del pueblo”: AMLO vuelve a arremeter contra la Corte por fallo sobre GN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por segundo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por resolver como inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, al asegurar que “los obnubila su conservadurismo y la politiquería”.

“No les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente. Entonces usan de pretexto, de excusa tecnicismos y argumentos legaloides. Además, sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo politiqueramente”, insistió el mandatario.

Señaló que es importante fortalecer a la Guardia Nacional “y no permitir que se corrompa como sucedió con la Policía Federal, lo que pasó de manera vergonzosa desde Fox y, sobre todo, con Calderón de que la seguridad pública estaba en manos de los delincuentes. Es para que todavía los medios de información estuviesen analizando este suceso, este hecho gravísimo”.

López Obrador insistió en que evitar que la Guardia Nacional pase a la Sedena son medidas similares a las que se dieron en el sexenio de Calderón.

“Nosotros no queremos a los García Luna, que eran los que dominaban con o sin el apoyo o el conocimiento de los presidentes independientemente si sabían o no sabían, lo que es un hecho es que dominaba la delincuencia. Imagínense en manos de quién estábamos”.

Su administración seguirá protegiendo a la Guardia Nacional porque, además, reconoció que los elementos de las policías municipales corren más riesgos.

“La policía municipal está muy expuesta, viven ahí los policías, sus familiares y están sometidos a presiones, amenazas. La Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación”, señaló.

Por esa razón, dijo, los elementos de seguridad “no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de plata o plomo, por eso la importancia de la Guardia Nacional” y remató el mensaje a la Corte: “Eso es lo que defendemos, lo que no entendieron”.

Cuestionó cuándo la Policía Federal construyó 280 cuarteles o capacitó y contrató 130 mil elementos para la seguridad.

También recordó que por parte de la población en algunas regiones se han resistido a la instalación de cuarteles de la GN y es a esos sitios donde acude a la inauguración de instalaciones, y coincidió en que no deba haber autodefensas, porque el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad pública.

“Y no es una opción que haya guardias civiles, autodefensas impulsados por el mismo gobierno que no dieron ningún resultado, al contrario, muchas las impulsaba la misma delincuencia y eso no ayuda”, mencionó.