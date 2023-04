Sheinbaum reprobó la “falta de respeto” de Lilly Téllez hacia Elena Poniatowska

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó de “reprobable” la “falta de respeto” que ayer cometió la senadora Lilly Téllez en la ceremonia de entrega de la medalla “Belisario Domínguez” a la escritora y periodista Elena Poniatowska.

Aseguró que la única propuesta de la también aspirante presidencial de la oposición “es gritar”, además de que traicionó al movimiento de transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México.

En conferencia, luego de supervisar las obras de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la morenista fue cuestionada sobre lo ocurrido ayer en el recinto de Xicoténcatl durante la entrega de la presea a Poniatowska Amor:

Lo reprobable es que le falten al respeto a Elena Poniatowska como se lo faltaron ayer, mientras estaban entregando la ‘Belisario Domínguez’, abajo estaban gritando. Entonces, yo creo que es una falta de respeto”.

Sin decir el nombre de Téllez, quien fue electa como candidata de Morena, pero luego se cambió al PAN, Sheinbaum Pardo añadió:

“La historia está llena de traiciones y la lucha del Presidente López Obrador ha vivido varias traiciones. Yo creo que lo peor es que no es que solo traicionen a un movimiento, al Presidente, sino traicionan al pueblo de México, porque finalmente fueron electos, elegidos o elegidas con base en un pensamiento, más allá de la senadora, también el caso de la Suprema Corte, creo yo”.

Luego, la mandataria capitalina reiteró: “el problema es que no tienen propuestas, por eso están tan mal. O sea, su propuesta es gritar, su propuesta es estar en contra de, por eso cada vez tienen menos afinidades en la ciudad y en el país, porque no se puede presentar ante la gente, ante el pueblo, ante electores, ante personas, estar en contra de y no hacer una sola propuesta”.

Según Sheinbaum Pardo, “es la forma y el fondo, son las dos cosas: sin propuesta y faltando al respeto a una personalidad como Elena Poniatowska… Decía Reyes Heroles que la forma es fondo, pero aquí es la forma y el fondo”.