AMLO acusa a ministros de la SCJN de intentar negociar sobre GN: “Ni les contesten el teléfono”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña “y otros ministros”, le mandaron a decir con sus secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que se podía negociar la fecha de entrada en vigor de la resolución que declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. “Ni les contesten el teléfono”, instruyó el mandatario.

Aseguró que las y los ministros de la Corte se arrepintieron de su decisión, “porque estaban muy prepotentes, pero la gente está en contra de ellos porque ya no es el tiempo de antes”.

El mandatario comentó que este jueves se dio un desayuno entre ministros y sus funcionarios donde se dio la propuesta que denunció.

“Ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte y cuando me enteré -¿ahí se los dijo?- Sí y les dije no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida”, indicó.

Durante el desayuno, de acuerdo con lo que señala el presidente, “ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba: Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria 'oye pero cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional', politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”.

“¿Qué le contestó? Le dijo 'no, es que no es un asunto mío', pero lamentable el nivel de indignidad cuando deberían estar dando ejemplo de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo porque se quedaron en el almanaque”, continuó el presidente.

López Obrador destacó que en los siguientes meses no se puede acatar la resolución de la Corte porque entrará en vigor hasta enero de 2024.

Se arrepintieron, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después, no, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública”, señaló.

El mandatario federal afirmó que les instruyó: “Nada de negociación eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdo en lo oscurito”.

Cuestionó que sea una “élite corrupta” la que insista en decidir un asunto tan delicado como es la seguridad de la población mexicana y afirmó que “ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Entonces no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes”.