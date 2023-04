AMLO reconoció que el avión presidencial se depreció por el tiempo que tardó en venderse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el costo al que se vendió el avión presidencial estuvo depreciado por el tiempo que tardó en venderse y por un desperfecto de fábrica, lo cual resultó una preocupación para su gobierno, dado que se dio la operación a más de cuatro años de gobierno.

Describió la compra de esta aeronave, desde el gobierno de Felipe Calderón, para el presidente Enrique Peña Nieto como “un despropósito para pequeños faraones acomplejados” y expresó:

Estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial”.

“Una de las preocupaciones, porque teníamos varias, es que el avión se fue depreciando en la medida que pasando el tiempo (…) Entonces cada vez, cada día pues se depreciaba y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto, pero el último avalúo que se realizó fue de mil 658 millones”, aseguró.

El presidente agregó que “tiene un poco más de 10 años y estuve sacando cuentas sobre las horas de vuelo y creo que fueron siete días sumados o 70, creo que 70 días y tenerlo era un gasto de millones de pesos en mantenimiento. Había que llevarlo a Estados Unidos, dos o tres veces al año, más los intereses que se pagaban por la renta porque fue una operación de ese tipo financiera onerosa”.

En la conferencia matutina en Veracruz, el mandatario federal agregó que los recursos están en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, “por eso también no podíamos decir nada hasta que se contara con todo el dinero, ya se tiene y fue de acuerdo al avalúo”.

López Obrador también señaló que no encontraban quién quisiera comprarlo aunque lo ofreció al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump y al actual, Joe Biden, incluso a la vicepresidenta Kamala Harris, “se reía nada más cuando le explicaba como era el avión”.

Recordó que “como también les consta” lo rifaron y “ya le sacamos algunos fondos que se usaron para la construcción de escuelas, centros de salud y nos quedaba el avión hasta que Tayikistán se interesó y cuidamos el acuerdo porque como tenemos tantos, no tantos, pero sí algunos adversarios, no quisimos decir nada. Se hicieron los avalúos y aceptaron comprar el avión”.

El mandatario mostró algunos detalles del avión presidencial que fue para 80 pasajeros cuando era para 240, un despacho, “tiene un departamento adentro, ya no quisieran que yo hablaba de esto”, una caminadora, “le preguntaba al comandante si veía normal ir en un vuelo y estar en una caminadora”.

El presidente reiteró que están “como los nuevos ricos que compran un yate o un avión así y están contentos cuando lo estrena y luego vuelven a estar contentos cuando lo venden

El dinero se usará para construir dos hospitales, uno en Guerrero y otro en Oaxaca “y vamos a inaugurar los dos hospitales antes de septiembre del año próximo equipados y con médicos especialistas y medicinas suficientes”.

Los dos hospitales serán construidos la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de los ingenieros militares. En Tlapa ya se tiene un terreno que tiene la Sedena, de alrededor de 60 hectáreas “para que quede bien ubicado”. En el caso de Oaxaca, el gobierno de Tuxtepec ya ofreció el terreno.

Añadió que “ya salimos de este pendiente que teníamos, desde luego hay algunos que no les gusta pero la mayoría de la gente está contenta porque además es algo que no se debe repetir imagínense con tanta pobreza un avión así. (…) Ojalá esto nunca jamás vuelva a pasar porque era lo que predominaba, la fantochería, la prepotencia, usaban helicópteros, también modernos me acuerdo que compraron seis aviones no como este jets pequeños en el gobierno anterior y seis helicópteros y los usaban hasta para ir a jugar golf, entonces todo esto ya se terminó y solo algunos medios de información denunciaban esto”.