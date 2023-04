Patricia Armendáriz estalla contra líder indígena; “¡estoy hasta la madre!”, le dice (Audio)

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz Guerra, fue exhibida en una audio en el que, fuera de control, discute con un líder lacandón, a quienes le dice que “ya no van a seguir mamando del gobierno” si no presentan algún proyecto de desarrollo para su comunidades, y que ella ya está “hasta la madre” de que ellos “pidan, pidan y pidan”.

Este viernes se filtró en redes sociales un audio en el que Armendáriz Guerra y un líder indígena lacandón identificado como Chankin, alias El Colocho, discuten por las peticiones que ellos le hacen y el reclamo de la legisladora federal, que se exhibe enojada y alterada.

“Síganle, síganle, ya no van a seguir mamando el gobierno. No les van a dar nada. O me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada, se los quiero dejar claro”, dice la legisladora.

“Y ya no quiero saber nada de ustedes. Para la próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo, ya ni vengan mejor, por favor, es la tercera reunión, es la tercera reunión que tengo con ustedes”, les grita.

“Me están pidiendo hotel, lanchas, restaurantes como comunidad, yo no puedo atender a cada familia”.

Cuando el líder indígena lacandón la interpela y dice que lo que quieren es el deslinde de sus territorios, ella atajó: “Cállate. Escúchame”.

La diputada federal de Morena le revira que desde hace dos años les puso un abogado, al que le ha estado pagando 15 mil pesos mensuales para que les resuelva ese problema.

Le dice que ya son más de 300 mil pesos los que le ha pagado al “puto abogado” y les reclama que no ha visto resultados de ello.

“Ahí está su chamba”, le responde el líder indígena lacandón. Y le pide a Armendáriz Guerra que no les falte el respeto, que ella es servidora federal y que ella les prometió llevarlos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no lo hizo.

“¿Cómo que no les falte el respeto? ¿Estoy hasta la madre!”, les dice Armendáriz Guerra.

Y ante el intento del líder indígena lacandón de interpelar, ella ataja de nuevo: “¡Cállate!”

Le insiste que les ha dado recursos, de su propio dinero, para el abogado: “Y no me ha dado un puto resultado para cómo defender sus derechos”.

Ante la petición del líder indígena de que le compruebe esos pagos, ella responde: “No tengo por qué comprobarte ninguna chingada. Pregúntale a tu abogado”.

Les insiste que es dinero de sus bolsillos, de su comida, dinero de sus hijos.

“Esa actitud de dame, dame, dame, de exígeme y compruébame, los va a llevar a la chingada como comunidad”.

Cuando el indígena le reclama sobre la Casa Na Bolom, un hotel museo boutique de San Cristóbal de Las Casas, que dejaron los exploradores Franz Blom y Gertrudy Duby para beneficio de esa comunidad indígena, les dice que no eso nada tiene que ver con el debate en cuestión.

“No tengo ninguna obligación contigo, que te quede claro, no tengo ninguna obligación porque no soy el gobierno, que te quede claro, a mí me queda claro y a partir de ahorita no quieres nada, pero no seas pidiendo y pidiendo y pidiendo

“Estoy hasta la madre de que ustedes pidan, pidan y pidan y los tengo organizados para que produzcan y me salen con que no”.

“Les pedí un proyecto turístico comunitario, no me lo trajeron. Ah, pero sí quiero, quiero, quiero que me hospeden en la bolón y quiero que vean ya estoy hasta la madre, no hay manera. No hay manera, son la comunidad más consentida mía”, dice la legisladora.

La grabación tiene un año, admite Patricia Armendáriz

Patricia Armendáriz admitió la veracidad del audio e informó que fue grabado hace un año.

Aunque afirmó que en su momento pidió disculpas por el exabrupto, lo justificó al asegurar que es “muy frustrante” apoyar a comunidades marginadas que “no quieren trabajar”.

En diversas respuestas a usuarios de Twitter que criticaron su actitud con el líder lacandón, reviró: “Una cosa es hablar desde un escritorio y otra ir a tierra a trabajar con los más marginados. Y con recursos propios. No se justifican los exabruptos, pero sí el enojo de verlos sin hacer nada cuando una está entregándoles todo”.

Las comunidades con las que trabajo son las de los índices de marginación más altos. Esta grabación que tiene un año por cierto y está siendo usada políticamente es una excepción de una comunidad lacandona que sólo quiere pedir cosas sin trabajarlas! Así no! — Carmen Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) April 22, 2023

“El doctorado no quita lo malvado”, le dice Lilly Téllez

Entre los reclamos que enfrentó Patricia Armendáriz por la difusión del audio, estuvo el de la senadora panista Lilly Téllez.

“Mientras yo confronto a los poderosos corruptos... la diputada @PatyArmendariz agrede e insulta a los ciudadanos más vulnerables. El doctorado no quita lo malvado”, escribió Téllez en varios mensajes en Twitter.

Al respecto, la diputada de Morena se limitó a utilizar una respuesta genérica que utilizó con otros usuarios de redes sociales: “Yo voy a mis comunidades más marginadas les llevo programas y por eso la discusión. Tu?” (sic).