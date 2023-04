Patricia Armendáriz explica el “contexto” del video donde grita a lacandones de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Envuelta en una polémica derivada de la difusión de un audio en que se le oye gritar a un líder de la comunidad lacandona de Chiapas que si no le proponen programas de desarrollo “se van a ir a la chingada” y que “no van a seguir mamando del gobierno”, la empresaria y diputada de Morena, Patricia Armendáriz, publicó hoy un video para dar a conocer el “contexto” de su reunión.

El día de ayer se subió un audio de octubre del año pasado. Comparto este video para concluir mis explicaciones para quienes amablemente me han pedido que explique qué sucedió. pic.twitter.com/PGP8mSxBaW — Patricia Armendáriz (@PArmendarizMX) April 22, 2023

“Era la tercera sesión que teníamos en Guacayama, Chiapas, me decían ‘yo no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para tener mi propio hotel’. Y esto fue el resultado de la tercera sesión, donde yo sinceramente me salí de mis casillas, porque principalmente porque dirijo una asociación civil que protege la selva de los Lacandones, y me reclamaban que yo tenía la obligación de hacer cosas para ellos”, sostuvo.

“Yo les he dado dinero de mis propios recursos personales y siguen pidiendo más, y siguen pidiendo más”, dijo, y agregó: “Obviamente no hay justificación por gritar, es un problema personal que tengo, una mecha muy corta”.

En un hilo de Twitter, que publicó en acompañamiento de su video, la dipuatada aseveró que “a quienes me conocen, saber que me apasiona tanto ayudar y resolverles que cuando me topo con cuestiones de ese tipo, exploto”.

En redes sociales se difundió un video donde se escucha como la morenista pierde el control y grita durante la reunión con miembros de la comunidad Lacandona.