Diputada Patricia Armendáriz pide disculpas tras insultar a líder lacandón: "es inaceptable"

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).–La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz Guerra ofreció hoy una disculpa por su "forma inapropiada" a la que se dirigió hacia el líder indígena lacandón Bernardo Chankin en agosto del año pasado, tras una reunión donde les había solicitado que le presentaran proyectos ecoturísticos para sus comunidades.

“En primer lugar, quiero reiterar públicamente una sincera disculpa a la comunidad de Chiapas y a la ciudadanía en general por la forma inapropiada en la que me dirigí a Bernardo Chankin, líder indígena lacandón en agosto del año pasado. Quienes me conocen saben que cuando me apasiona puedo hablar de esta forma, no sólo con la población indígena sino en otros foros públicos; estoy consciente de que es un rasgo de personalidad que debo seguir trabajando a diario. El trato que les dí es inaceptable”, dijo.