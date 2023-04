Adán Augusto López niega desvanecimiento e infarto de AMLO: "eso quisieran"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Las versiones de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un desvanecimiento por preinfarto es producto de malquerencias, “eso quisieran, pero goza de cabal salud”, afirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

También negó que hubiera un traslado de emergencia pues llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alrededor de las 15:00 horas y afirmó que se le aplican pruebas de covid-19 “con cierta regularidad”, misma que por los malestares que tuvo, se la aplicó y el resultado lo supo hasta que llegó a la capital del país, a las 16:00 horas.

En suplencia del mandatario federal en la conferencia de Palacio Nacional, indicó que la información de medios locales que señalaron un supuesto desmayo, López Hernández afirmó: “Es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última. Ya relaté cómo sucedieron los hechos”.

El secretario fue enfático en torno al tema del preinfarto: “No hay nada de eso, eso quisieran pero goza de cabal salud está al 100 por ciento en cuanto a su salud cardiaca” y afirmó que el resto se trata de especulaciones.

López Hernández expuso que el presidente está en recuperación dentro de Palacio Nacional y que entre los síntomas que mencionó está que se le escuchaba “mormado”.

“El sábado en la noche, domingo en la mañana tenia síntomas de un resfriado, como se hace cotidianamente, se procedió a practicarle prueba de covid y de Influenza.

“No hubo ningún traslado de emergencia y no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer. Lo que sí, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del tren maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad pudiese ser covid se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México”, dijo.

El presidente está atendido y monitoreando de manera permanente y, dijo, “con toda franqueza”, se tendrán los medicamentos necesarios estarán a disposición del presidente, pero al no tener toda la información sobre la salud del mandatario, este martes de dará más información.

Quienes se encargan de atender al mandatario son especialistas en salud pública, algunos médicos que evalúan la salud y destacó que “la salud del presidente vale la pena remarcarlo está al 100% a ustedes les consta la agenda que tiene López Obrador que es de lunes a domingo los 365 días del año”.

Indicó que no todos los que estuvieron cerca del presidente se han hecho la prueba de covid pero hoy mismo la aplicarían y no dirán quiénes se la aplicaron hasta tener resultados.

“Nunca me dijo que se sentía mal, me dijo que había resultado positivo a covid y que iba a informar de ello a los mexicanos a través de un tuit y que en todos caso me iba a encargar la reuniones de seguridad, las conferencias de prensa y algunos asuntos que eran impostergables”, agregó.