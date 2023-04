Guardia Nacional resguarda inmediaciones de la SCJN ante plantón “escudo AMLO”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Elementos de la Guardia Nacional, de la policía militar y de seguridad pública de la Ciudad de México se movilizaron en inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la mañana y tarde de este lunes, luego de que la ministra presidenta Norma Piña solicitara protección al inmueble donde llevan a cabo sus actividades.

En camionetas, llegaron integrantes de la GN que descendieron cerca de una de las entradas a Palacio Nacional, a la par elementos de otras corporaciones también formaban filas para avanzar a la cercanía de la Corte, principalmente con escudos.

Mientras esto sucedía, continuó el hermetismo alrededor de Palacio Nacional en el contexto del contagio de covid-19 que padece el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las 10:40 y las 11:00 horas, cuatro vehículos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron a la puerta 8 de la calle Corregidora, de donde descendieron elementos militares, quienes tuvieron un ingreso inmediato.

Horas más tarde, por la misma puerta, salió el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, quien no respondió a la prensa el motivo de su larga estancia dentro de Palacio Nacional; lo mismo sucedió con el coordinador de ayudantía del presidente, Daniel Asaf, quien llegó en bicicleta y no ofreció ninguna declaración.

Desde la calle Correo Mayor hasta el circuito del zócalo capitalino permanece bloqueado el acceso y solo permiten el ingreso en vehículo a trabajadores de Palacio Nacional y funcionarios.

Una comerciante con negocio establecido frente a Palacio refirió que desde este domingo está cerrado el acceso peatonal en la calle de Corregidora, “dicen que por la salud del presidente y los negocios de repente han tenido que cambiar a los trabajadores de sucursal”.

Distinto a la información que tienen los vendedores, los elementos de seguridad capitalina informan a los compradores que no hay acceso por una manifestación.

El plantón contra ministros de la Suprema Corte es de personas afines al gobierno del presidente López Obrador, quienes incluso nombraron al plantón “escudo AMLO”, es decir, que no existiría riesgo de afectación a Palacio Nacional para mantenerlo también resguardado.