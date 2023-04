Morenistas respaldan a María Luisa Albores para que sea candidata a la gubernatura de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- En un desplegado, militantes de base de Morena, académicos, luchadores sociales y ambientales y simpatizantes de la 4T manifestaron su respaldo para que María Luisa Albores González, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sea electa como candidata a la gubernatura de Puebla para los comicios de 2024.

Publicado en la prensa local, fundadores de Morena en Puebla señalan que Albores no es “una militante de ocasión”, es “congruente con los principios” de la 4T y “goza de la confianza” del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideran que es “la mejor opción” para ser postulada por el partido guinda en los comicios del próximo año.

Entre los dos mil 170 firmantes de este escrito publicado en La Jornada de Oriente, se encuentran el ex secretario de Trabajo del Estado, Abelardo Cuéllar Delgado; el ex secretario general de gobierno, David Méndez Márquez; el también ex titular de Cultura, Julio Glockner; el diputado federal, Alejandro Carvajal y el ex secretario del Ayuntamiento de Puebla, René Sánchez Galindo.

Igual, firman activistas como el ambientalista Gerardo Pérez Muñoz; el dirigente estatal del Barzón, Gerardo López Ramírez; la defensora del agua, María Eugenia Ochoa; el luchador social, Alonso Aco Cortés y la ex regidora Rosa Márquez, todos ellos identificados como representantes de la auténtica izquierda en Puebla.

“Identificamos en María Luisa Albores a una mujer fuerte ante los retos y sensible en la toma de decisiones, incorruptible y comprometida con el bienestar y la prosperidad del pueblo”, señala el desplegado.

“Sabemos que ha dedicado gran parte de su vida a la defensa del territorio y a la organización productiva de las comunidades originarias en la Sierra Norte de Puebla y que es una mujer solidaria, amante de su cultura y de las raíces populares. La gente la quiere, la respeta y la admira por su labor, compromiso y eficiencia en el ejercicio de sus funciones”.

Agregan que Albores pertenece al movimiento lopezobradorista “desde siempre, no es, por tanto, una militante de ocasión”, al recordar que la titular de la Semarnat fue dirigente de Morena de 2012 a 2015 y conoció al actual presidente desde 2011 cuando se creó Morena Verde en el municipio de Cuetzalan.

“Por todo lo aquí expuesto, tenemos la convicción de que ella es la mejor opción para abanderar el Movimiento de Regeneración Nacional para la gubernatura del Estado de Puebla”, concluyen los firmantes, quienes invitan a la militancia, activistas y ciudadanos en general a organizarse, informarnos y difundir información de que Albores es “la mejor alternativa para contender por la gubernatura de Puebla”.

Cabe señalar que en los últimos días otros integrantes de Morena como la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco; el delegado de la Secretaría del Bienestar, Rodrigo Abdala y el ex secretario de gobernación, David Méndez (quien igual firma el desplegado) han destapado su interés por ser candidatos a la gubernatura.