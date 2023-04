PAN buscará oponerse por todos los medios a reforma administrativa de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La dirigencia nacional del PAN advirtió que buscará oponerse por todos los medios institucionales a la reforma administrativa que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicha reforma, que consta de cambios a 23 leyes, para la agrupación política, consiste en abrir “las puertas de par en par a la corrupción de la nueva elite política en el poder”.

La postura respecto a la iniciativa de reformas fue dada por el presidente de dicho partido, Marko Cortes Mendoza, quien advirtió que “la situación es sumamente peligrosa porque López Obrador pretende aprobarla en el Congreso con el voto de Morena y sus aliados PT y PVEM”.

A juicio de Cortés Mendoza la iniciativa, otorga “poderes dictatoriales” al propio presidente de la República y concede a los funcionarios públicos un poder discrecional y desmedido pues podrán decidir a quién quitarle concesiones, licencias y permisos.

Además, consideró que los cambios propuestas son característicos de los gobiernos populistas cuyo objetivo es alentar la corrupción de la cúpula gobernante como una medida de control y cohesión interna.

Y es que, en el análisis de la iniciativa, el panista advierte que se trata de acabar con la libre competencia, la libertad de trabajo y el derecho a un ambiente sano.

“López Obrador ya multiplicó la pobreza, la delincuencia y la impunidad, pero no está contento. Ya desapareció las escuelas de tiempo completo, el seguro popular, las estancias infantiles, los comedores populares, los refugios para mujeres golpeadas, pero aún no está satisfecho. Él quiere decidir a quién le da y a quién le quita concesiones, contratos y permisos; él quiere decidir a quién indemniza y a quién no, además de fijar el monto, la fecha y el modo”, subrayó.