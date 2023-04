Tunden en redes a Andrea Chávez por tuit sobre la Guardia Nacional y la Suprema Corte

Eres diputada y no entiendes.



Los ministros no votaron contra la Guardia Nacional, resolvieron que su adscripción es la Secretaría de Seguridad Pública porque eso dice explícitamente la Constitución.



Piña no pediría su presencia si no estuvieran apostados los porros de Morena https://t.co/EkamCX6JVw