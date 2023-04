“El INAI es un instituto inoperante y ha servido de botín político”: Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hay evidentemente una edición y se falseó y se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores”, respondió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López en torno a la supuesta instrucción que dio a legisladores para evitar que el INAI pueda sesionar; sin embargo insistió en decir que el instituto es inoperante y ha servido de botín político.

“Yo sostengo que el INAI es un instituto inoperante que, y basta con revisar la curricula de los comisionados que ha servido como botín político, se han dedicado ahí como en otros institutos a repartirse por cuotas los partidos políticos, los nombramientos de los órganos aparentemente autónomos y que eso no ayuda ni a la transparencia ni a la consolidación de un régimen democrático de un país”, aseguró.

Habló sobre la reunión que sostuvo con los senadores de la República integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, PT, Verde, “efectivamente estuve ahí en el senado de la República analizamos básicamente los temas de la agenda legislativa”.

Sin embargo, añadió: “No conozco, la verdad, yo no me ocupo de escuchar esas cosas, pero quienes las han escuchado y por lo que me han comentado entiendo qué hay evidentemente una edición y se falseó y se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores aquí abiertamente les digo que fue lo que platicamos”.

Indicó que es responsabilidad del Senado concluir con estos nombramientos para lo cual tienen hasta esta semana, en periodo ordinario de sesiones.

“Evidentemente continúan en el Senado de la República los esfuerzos para construir en el caso de las vacantes de los tres comisionados y en el caso de las dos primeras que ya fueron rechazados o devueltos por el presidente de la República, necesitan ahora de las tres quintas partes de los integrantes del Senado la última vacancia del comisionado necesita las dos terceras partes, son los senadores de la República los que tienen la obligación y el derecho de designar a los comisionados, todavía les quedan algunos días del periodo ordinario ahí está abierta la posibilidad, nadie está obligado a lo imposible”, indicó.

El secretario de Gobernación dijo que “en ningún momento” se trata de que no le convenga la operación del INAI al gobierno federal.

“En ningún momento, aquí lo ha comentado el presidente, es una tarea de los senadores de la República, es una obligación que ellos tienen por ley de conformar mayoría calificada o dos quintas partes para designar a los comisionados. Entiendo que uno de los casos ni siquiera se ha emitido la convocatoria”, afirmó.