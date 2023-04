"Nuestro presidente está muy bien": Beatriz Gutiérrez Müller responde a "rumores, chismes, argüendes"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien”, aseguró la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió así a los rumores y especulaciones sobre la salud del mandatario, quien el domingo informó que por tercera ocasión dio positivo a covid-19.

Gutiérrez Müller participó en el Fandango por la Lectura en Tamulté en Tabasco, en donde estuvo acompañada por el canciller Marcelo Ebrard y por el gobernador Carlos Manuel Merino.

En una de sus intervenciones, la historiadora se refirió a las versiones que han circulado en redes sociales en torno a la salud del Ejecutivo.

“Últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes, de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar la realidad, transformarla, no necesariamente en un buen sentido, exagerar, amplificar, modificar, alterar… en la lingüística se dice deturpar los hechos, las palabras, los dichos, y eso no está mal como ejercicio creativo para quienes informan cosas.

“Les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien, eso es lo primero”, aseguró en medio de aplausos.

“Él fue contagiado por covid-19 y como todos saben porque vivimos la pandemia, incluso ustedes, tuvieron bastante tiempo sin ir a la escuela, aprendimos que una de las formas de curarnos y no contagiar es el aislamiento

“Entonces nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser, todo lo demás que se haya dicho sobre el covid que tiene ya queda en la inventiva de muchos que, pues a lo mejor no tienen mucho que hacer”, señaló.

“Leer es una forma muy buena de ocupar para unos el tiempo libre, para otros convertirlo en un modo de vida, ¿y con qué objeto? Con el objeto de no creer murmuraciones, de no amplificar los hechos que no ocurrieron o de inventarlos con fines perniciosos”.

Incluso, mencionó que “muchos se preguntaban ´¿va a venir la esposa del presidente?’, porque el presidente se enfermó. Pues sí, aquí estoy, yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está tomando un tratamiento y en dos o tres días seguramente lo darán de alta”.