Un "despropósito", permitir que el INAI funcionara con cuatro consejeros: Adán Augusto López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el gobierno apoya la decisión de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz, de negar una suspensión que permitiría a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sesionar con cuatro integrantes, pues, dijo, “se olvida, deja de un lado tantos intereses políticos y económicos”.

El funcionario agregó que “fue una resolución meditada y emitida conforme a derecho, era un despropósito de los consejeros del INAI, los cuatro consejeros, el que se les permitiera violando la Constitución funcionar con un número que la misma ley no prevé”.

Al cuestionarle si no se trata de una instrucción porque al gobierno federal le convenga tener a un INAI inoperante, respondió: “No, de ninguna manera, pero nosotros reconocemos el fallo de la ministra Loretta Ortiz. El proyecto que fue aprobado entiendo ayer en la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que no puede violarse la Constitución alegando que no se puede operar si no se reúne el número necesario de comisionados para tener quórum”.

En torno a la posibilidad de que comisionados del INAI acudan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló: “Desde luego que los comisionados o la comisionada presidenta están en pleno uso de sus derechos, pues tienen el derecho de acudir a las instancias judiciales o jurídicas que ellos consideren” y sostuvo que el INAI es un instituto inoperante y que ha servido como botín político.