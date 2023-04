Adán Augusto llama “constitucionalistas de ocasión” a ministros de la SCJN por resolución de la GN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, lamentó la decisión de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de nuevo los llamó constitucionalistas de ocasión.

“Yo he dicho, y no tengo por qué desdecirme de ello, que actuaron como constitucionalistas de ocasión, que realmente no antepusieron el interés general”, dijo.

Agregó: “Todavía es risible el hecho de que uno de los ministros que con mayor ahínco se opuso a que la Guardia Nacional Estuviera bajo el control operativo y administrativo de la secretaría de la defensa después de que terminó diciendo que adoraba al ejército mexicano”.

El gobierno federal no comparte la posición de los ocho ministros porque votaron “en contra del interés superior de pueblo de México en contra de que se garantice la seguridad de los mexicanos”.

López Hernández aclaró que solo se comunicó vía telefónica con algunos ministros, pero no acudió al desayuno con la ministra presienta de la Corte, Norma Piña, y solo estuvo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“Ellos tenían la inquietud de que los efectos de la resolución emitida por la corte no entraran de inmediato sino había diversos planteamientos en torno a la temporalidad. El señor presidente ha sido muy claro y su instrucción que atendemos puntualmente que nosotros no íbamos, como se hizo en el pasado a llegar a ningún acuerdo ni a prestarnos a ningún enjuague”.

De la reunión entre la secretaria Rosa Icela y la ministra presidenta Piña, afirmó: “No conozco a detalle el contenido de lo que la secretaria de Seguridad y la presienta de la Corte. Comentaron que uno de los puntos que la ministra presidenta trató fue que se le brindara proteccion a las instalaciones de la SCJN por una marcha o una manifestación que se daría en unos días”, lo cual se trató de forma institucional.