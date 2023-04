¿Adiós a los retrasos de vuelos? El AICM endurece medidas para que aerolíneas respeten horarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) endureció las medidas contra las operaciones fuera de horario, por lo que ya no permitirá el despegue de vuelos que incumplan con los horarios asignados por la administración.

En la tercera sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM, la dirección del aeropuerto dio a conocer el documento Acciones para garantizar los estándares de calidad y seguridad operacional óptima en el AICM mediante las que se impedirá el aterrizaje y despegue de los vuelos que no cumplan con los horarios establecidos por la autoridad aeroportuaria.

La medida obedece, señaló el AICM, a que algunos aerolíneas acostumbran realizar operaciones que no cuentan con slot (horario de aterrizaje o despegue) asignado por el administrador aeroportuario, afectando el buen funcionamiento del aeropuerto por la seguridad de los vuelos, las demoras y cancelaciones que generan quejas de los usuarios y que por lo general se atribuye a las autoridades aeroportuarias.

#AICMinforma En la 3a sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM de hoy martes 25 de abril se dieron a conocer las siguientes acciones: https://t.co/rBnBZsAnyH — @AICM_mx (@AICM_mx) April 25, 2023

El AICM señaló que, por ejemplo, algunas aerolíneas tienen asignado el horario de las 10:00 de la mañana, pero por así convenir a los intereses comerciales del transportista, operan el vuelo a las 14:00 horas cuyo horario difiere notablemente con el asignado.

Además, refirió que eso provoca la saturación de los servicios de combustible, avituallamiento, servicio en rampa y en algunas ocasiones la atención de Migración y Aduana.

“Como muestra de lo anterior, durante el mes de enero, el administrador aeroportuario asignó 30 mil 227 horarios de salida y llegada, de los cuales, se efectuaron mil 45 operaciones de manera intencional en un horario distinto al asignado por el administrador aeroportuario.

“Asimismo, en febrero el administrador aeroportuario asignó a los transportistas 26 mil 435 horarios de salida y llegada, de los cuales se afectaron mil 27 operaciones de manera intencional en un horario distinto al asignado”, explicó.

Por ello, a partir del martes se decidió impedir el despegue de los vuelos que incumplan con los horarios asignados por la administración del AICM.

El AICM, en coordinación con Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Profeco, así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) dieron a conocer el protocolo a seguir cuando una aeronave no cuente con plan de vuelo o pretenda despegar en un horario no autorizado.

En dichos casos, el responsable designado por la AFAC notificará que el plan de vuelo, o el vuelo, está en un horario no autorizado a la sugerencia de slots. Después, dicha dependencia verificará si el vuelo cuenta o no con autorización de horario.

En caso negativo, se le notificará a la aerolínea que no se le permitirá el plan de vuelo, no se le asignará posición para el despegue, además que Seneam no le brindará los servicios aéreos necesarios.

En ese caso, dadas las posibles afectaciones a los pasajeros, la Profeco actuará en función de sus competencias y aplicará las sanciones correspondientes.

Estas medidas entraron en vigor al término de la citada reunión, a las 12:37 horas del martes.