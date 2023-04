AMLO reaparece en video: "Fue una especie de váguido, un desmayo transitorio"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un primer video después de que se confirmó su tercer contagio de Covid-19, en el que detalló que tuvo “una especie de váguido” o desmayo transitorio porque se le bajó la presión a consecuencia de la intensa gira de trabajo del fin de semana, pero aseguró que no perdió conocimiento. “Yo creo que el creador y los deseos de vivir nos van a permitir terminar el mandato”.

“Inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, en Cancún, en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya con otros servidores públicos como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato los médicos y me atendieron. No perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio”, relató.

El Ejecutivo federal aseguró que por la baja de presión querían llevarlo en camilla y en una ambulancia al hospital para una rápida atención, para lo cual le pidieron instrucciones al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien pidió que hicieran lo necesario para atenderlo.

“Yo no acepté, los charoleé, les dije: miren él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender y ya me tomaron la presión, me pusieron un litro de suero, me levantaron la presión y ya afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro y nada”, señaló.

Al descartar afectaciones, el presidente decidió regresar a la Ciudad de México, donde fue trasladado en una ambulancia aérea, aunque sin llegar en camilla, porque “venía yo consciente”, posteriormente informó vía redes sociales de la confirmación del contagio.

El mandatario mexicano aseguró que su gobierno va bien, están bien y de buenas; sin embargo, reprochó que, con su padecimiento, “empezaron las especulaciones porque mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles el muerto que vos matáis goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas, que me dio un derrame cerebral”, reprochó.

Otros de los aspectos que señaló como especulación es que en Palacio Nacional hay médicos especialistas de cardiología, del hospital militar “y no es así, afortunadamente estoy muy bien, estoy trabajando” y dijo que aprovechó el tiempo para escribir dos borradores de discurso que pronunciará el 1 de mayo, por el día del trabajo y el del 5 de mayo por la batalla de Puebla.

De nuevo confirmó “estoy bien” y destacó la información que le comunican, como la estabilidad del peso, la baja en la inflación, el crecimiento de la economía, los empleos y los programas de bienestar, además de trabajar en materia de seguridad pública.

Ante las críticas, el presidente expuso que su movimiento “se ha hecho con mucho sacrificio, con muchas fatigas, desde abajo y con mucha gente a las que admiro y a las que respeto y a las que quiero mucho. Unos ya se nos adelantaron y a ellos es a los que les dedico esta plática ahora que estoy con Covid, que no se preocupen, que estoy bien y que vamos a seguir luchando, ya saben cómo somos de perseverantes”.

Además de que aseguró que aún falta tiempo para hacer “muchas cosas muchas, muchas bellas cosas en beneficio de nuestro querido pueblo de México”.

En un video que duró 18 minutos, el presidente dedicó tiempo a mencionar en específico a quienes expusieron versiones distintas a la suya en torno a un contagio de Covid-19.

“Ahora que me he vuelto a enfermar, llama mucho la atención el odio de algunas personas que quisieran que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera, ya hasta me producen sentimientos de afecto porque los considero muy desprovistos de buenos sentimientos, los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio. No deberían de pensar así, no hay que decirle mal a nadie. Hay que aplicar el principio del amor al prójimo”, apuntó.

Mencionó a Carlos Alazraki o Raymundo Rivapalacio de quienes señaló que hablaban de una embolia, infarto o derrame cerebral.

“A mí me han dado por muerto varias veces, fíjense que en política me ha ayudado mucho de que me han dado por muerto”; recordó que en el sexenio de Calderón, el panista se refería a él de forma despectiva por las reuniones que sostenía en comunidades del país.

“A Calderón le preguntaban qué hacía yo y decía `pues ahí anda en los pueblos se reúne con tres, cuatro, cinco gentes´. Me dieron por muerto, me salvé y así trabajando en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, construimos la organización que nos llevó a la presidencia para transformar a México”, recordó.

En su calidad de mandatario mexicano dijo que informó, además por ser su responsabilidad, para evitar más especulaciones sobre por qué no se le veía ni en videos.

En el mensaje también mostró el recinto de la “intendencia de la traición” donde mantuvieron preso a Francisco I. Madero “que fue víctima de una pandilla de rufianes”, lugar donde se creó un museo que buscaron reconstruir y desde ese lugar recordó algunos episodios históricos para ejemplificar todo lo que sucedió alrededor de su figura por este tercer contagio de Covid-19 y su ausencia de eventos públicos.