Gobernadores Morena no vieron a AMLO: evaluaron seguridad y programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Evaluación de la estrategia nacional de seguridad y el avance en la entrega de programas sociales fueron los dos temas que abordaron los 22 gobernadores afines a Morena que se dieron cita en Palacio Nacional, en una reunión que originalmente estaría encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Debido a la ausencia del mandatario federal a causa del contagio de covid-19, la junta estuvo dirigida por los secretarios de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y de Gobernación, Adán Augusto López.

“Fue una reunión como se tenía programada de la evaluación de la estrategia nacional de seguridad y de los programas de bienestar. Se analizó la baja de la incidencia delictiva”, informó al término López Hernández; y al preguntar por qué el presidente no dio un mensaje en video, el funcionario respondió: “Porque el objetivo de la reunión no era que mandara un mensaje a los gobernadores, sino que avanzáramos en la evaluación”.

Agregó que “la tranquilidad se da en el hecho de que todos los mexicanos sabemos que resultó con el contagio del covid-19, que se recupera, está aislado y recuperándose. Bueno, yo lo he visto, no sé dónde no haya aparecido. Ya aparecerá, Tengan paciencia, tengan paciencia”, pidió López Hernández.

Por cerca de hora y media, los mandatarios revisaron la estrategia para reducir los índices delictivos, de acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.

“Hicimos una evaluación sobre la estrategia de seguridad, una evaluación sobre el funcionamiento de los programas sociales, eso es todo”, dijo.

“¿No estuvo el presidente?”, se le preguntó

–No

–¿Ni en video?

–Tampoco. (Se les comentó) que está bien, estuvo presidiendo Adán Augusto y la secretaria de Seguridad. Nosotros en el estado de Sinaloa estamos mejorando en los índices de seguridad bien, aseguró.

Esta declaración fue repetida por la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, y por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, declaró a los medios a su salida que en Coahuila y en el Estado de México ya entregaron los recursos de los programas sociales, pero por cuestiones electorales este año se detendrán los trámites.

“Ahorita no se está activando ningún programa en los dos estados, eso ya se atendió en marzo–abril, ya no vamos a pagar en estos tiempos, no vamos a incorporar a nadie, no tenemos actividades. Están garantizados el 100 por ciento de los recursos para todos los programas”, afirmó.

Al encuentro de esta tarde en Palacio Nacional también asistieron las y los gobernadores de: Tlaxcala, Lorena Cuéllar; Chiapas, Rutilio Escandón; Oaxaca, Salomón Jara; Tamaulipas, Américo Villarreal; Sonora, Alfonso Durazo; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Baja California, Marina del Pilar; Quintana Roo, Mara Lezama; Puebla, Sergio Salomón Céspedes; Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

También el mandatario de Zacatecas, David Monreal; Tabasco, Carlos Merino, Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; Nayarit, Miguel Ángel Navarro; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Veracruz, Cuitláhuac García; Hidalgo, Julio Menchaca; Guerrero, Evelyn Salgado; y de Campeche, Layda Sansores; así como la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

López Hernández informó en la conferencia matutina que esta reunión se tenía prevista desde la semana pasada con el presidente y en los siguientes días se sostendrá un encuentro con el resto de los gobernadores.