Lozoya no logra acuerdo reparatorio por caso Odebrecht y Agronitrogenados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Emilio Lozoya no ha logrado concretar un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para reparar el daño ocasionado en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Mañana, el exdirector de Pemex comparecerá nuevamente ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte donde está citado a audiencia intermedia en el caso Agronitrogenados y en la que su defensa intentará nuevamente concretar el acuerdo reparatorio que ya tenían listo desde el año pasado.

“Efectivamente, estamos convencidos de que llegaremos a un acuerdo este jueves, pues creemos que hay las condiciones necesarias para ello: por un lado, desde hace más de un año el Consejo General de PEMEX fijó el monto de la reparación del daño para ambos asuntos. Así mismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en su escrito de coadyuvancia, fijó un monto también —ambos sustentados en peritajes oficiales emitidos por la Fiscalía General de la República—, que en suma determinan que la reparación del daño asciende a 10 millones 736 mil 451.7 dólares americanos”, afirmó a Proceso, Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya.

“Tenemos absoluta confianza en que ratificarán los acuerdos asumidos en abril de 2022 y procederemos a la firma de los acuerdos. Esto permitirá que Emilio Lozoya continúe colaborando con las investigaciones relativas a los sobornos entregados en cash a legisladores plenamente identificados. Hay pruebas suficientes para edificar un caso ejemplar a escala regional”.

En el caso Odebrecht, el juez de control ya dictó auto de apertura a juicio, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales en esta etapa Lozoya ya no puede negociar ninguna conclusión alterna del proceso penal.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una apelación contra la exclusión de 24 pruebas con las que pretendía acreditar la responsabilidad del ex director de Pemex en el caso Odebrecht por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Si en esa apelación el tribunal Colegiado ordena reponer el procedimiento y regresar a la etapa intermedia, entonces Lozoya puede continuar con la negociación del criterio de oportunidad que solicitó a la FGR, en el que sólo falta concretar la reparación del daño.

Mientras que en Agronitrogenados aún está a tiempo de concretar el acuerdo reparatorio, sin embargo, si en la audiencia de mañana se dicta auto de apertura a juicio, ya no podrá seguir negociando.

Ontiveros detalló que en el mejor de los escenarios para la defensa -que se concreten los acuerdos reparatorios- Lozoya deberá continuar colaborando con la FGR en las investigaciones iniciadas contra el ex presidente Enrique Peña Nieto; el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray y diversos ex funcionarios del sexenio pasado, principalmente ex legisladores panistas.

“Deberá cubrir totalmente el monto de la reparación del daño y comparecer, las veces que sean necesarias, ante el órgano jurisdiccional. Él está convencido de que eligió la ruta correcta, que es colaborar con el Estado de Derecho, y nosotros coincidimos con él”, agregó.

El pasado 23 de abril, Alejandro Toledo, ex presidente de Perú fue extraditado de Estados Unidos a su país de origen para ser enjuiciado por colusión y tráfico de influencias en el caso Odebrecht.

Ontiveros confió en que México seguirá la misma ruta y eventualmente logre proceder penalmente contra Enrique Peña Nieto y buscar su extradición.

“A pesar de tener problemas comunes entre Perú y México (pobreza, desigualdad y violencia), al mismo tiempo hemos edificado instituciones sólidas para procesar, incluso, a Ex Presidentes, y llevarlos frente a nuestros órganos jurisdiccionales. Por eso creo que, debido a la solidez de la denuncia de Emilio Lozoya, en la que señala a Enrique Peña Nieto como líder del aparato organizado de poder enfocado en la corrupción que operó en el pasado, el exPresidente será finalmente extraditado —como Toledo—, y responderá ante la justicia penal de México”, concluyó.