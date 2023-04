Samuel García señala que no ha sido comprendido al destacar los “happy problems” de Nuevo Léon

MONTERREY, N. L., (apro).- El gobernador Samuel García se enredó en sus definiciones, pues reconoció que no ha sido comprendido cuando señala que Nuevo Léon enfrenta “happy problems” (problemas felices) a causa de su reciente prosperidad.

El lunes, en conferencia de prensa, en el Palacio de Gobierno, el emecista señaló que los retos que enfrenta la entidad, con la inminente llegada a Santa Catarina de la armadora de autos eléctricos Tesla, son desafíos positivos, pues tendrán que mejorar en cuanto a vivienda, desarrollo humano, movilidad, entre otros aspectos del funcionamiento del estado.

El señalamiento planteado en inglés le provocó reproches de sus opositores, que consideraron que, en lugar de eso, debe presentar happy solutions (soluciones felices) a los problemas que actualmente enfrenta la entidad, principalmente en rubros como transporte público, agua y seguridad.

Esta tarde en la Asamblea General Anual 2023 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Monterrey, García Sepúlveda dijo que no ha sido comprendida su aseveración, cuando se refiere a los problemas felices que traerá el progreso al estado.

“He tratado de traducir muchas veces cuando digo happy problemas, pero en español no se entiende y me traen los medios de bajada. Que qué es eso de los problemas positivos y aquí sí me van a entender. Happy problems es cuando se te pone a trabajar en retos complejos por éxitos que están llegando”.

“Cuando digo que ya quisieran otros estados tener mis broncas, es porque hay otros estados donde no hay actividad económica, no hay anuncios, no hay prosperidad. ¿Qué broncas hay? No está pasando nada, y aquí con ese boom económico que ya llegó, espero que dure muchos años, al menos en una generación, y que el nearshoring pueda consolidarse hasta el 2050. Los retos que se le vienen al estado son mayúsculos”, dijo.

Reiteró que vienen transformaciones en materia de vivienda, movilidad, migración, financieros, de infraestructura, sin descuidar salud, educación y cultura.

El mandatario dijo que con estos problemas felices, Nuevo León cambiará el chip mediocre que había antes en el que los mandatarios se la pasaban “pateando el bote, a ver qué llega”, pues ahora existe la posibilidad de transformar completamente el estado.

Dijo que la región que forman Texas y Nuevo León será una de las más dinámicas de intercambio comercial entre los dos países, y para eso, consolidará la renovación del Puente Internacional Colombia que unirá, a través de la entidad, a Estados Unidos y México.