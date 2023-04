Ventarrón derriba templete y lona en mitin de Alejandra del Moral; hay unos 30 heridos (Videos)

TOLUCA, Edomex (apro).- Al menos treinta personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad, por el desplome que un ventarrón provocó del templete y enlonado colocado para un mitin de campaña de Alejandra del Moral, candidata de la coalición “Va por el Estado de México” a la gubernatura, en el municipio de Tecámac.

La lona es derribada por los vientos, cae sobre los asistentes que se encontraban sentados, y éstos debieron salir de debajo prácticamente agachados, en Tecámac.https://t.co/pZ5ZF5z5Qu pic.twitter.com/y6TcTRJVSs — Proceso (@proceso) April 28, 2023

Los afectados, que extraoficialmente podrían superar los treinta, en su mayoría mujeres, incluidas adolescentes y embarazadas, con golpes en cabeza, hombros y cuello, y sofocación, fueron atendidos en el lugar por paramédicos de Protección Civil de Tecámac.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que la lona es derribada por los vientos, cae sobre los asistentes que se encontraban sentados, y éstos debieron salir de debajo prácticamente agachados, mientras parte del equipo de campaña y voluntarios levantaban los extremos para auxiliarlos.

Al menos treinta personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad, por el desplome que un ventarrón provocó del templete y enlonado colocado para un mitin de campaña de Alejandra del Moral.https://t.co/A2jUA3GxVg pic.twitter.com/duc4Wl3765 — Proceso (@proceso) April 28, 2023

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, alrededor de las 16:30 horas, antes del arribo de la abanderada. Al llegar al lugar, la priista pidió a los asistentes permitirle primero atender a los lesionados y, después, realizar el acto proselitista. Además, se comprometió a dar seguimiento puntual a la evolución de los lesionados.

El diputado morenista Emiliano Aguirre, integrante de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos, exigió que Protección Civil estatal supervise las condiciones de seguridad en los eventos de campaña del tricolor para salvaguardar la integridad de los asistentes.

Recordó que el 12 de abril, en Ixtapaluca, dos personas resultaron lesionadas por la explosión de pirotecnia, y en Chimalhuacán, a unas calles de donde se realizó el mitin tricolor, un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado por un camión con logotipos de la candidata del PRI que “acarreó” personas al evento.

El legislador consideró urgente que la autoridad estatal verifique si se están cumpliendo los protocolos y medidas de seguridad para este tipo de eventos; de lo contrario, dijo, ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

“No sé si no se han tomado las medidas necesarias, si los protocolos no son utilizados de acuerdo con la magnitud de la responsabilidad de los organizadores, sobre todo en estos tiempos cuando el clima cambia y se deben tomar previsiones; es inadmisible y reprobable que no haya medidas de prevención, tiene que haber sanciones a los responsables”, señaló.

También pidió que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) supervise la correcta aplicación de los recursos destinados a las campañas y en la realización de estos mítines, donde debe cumplirse con requerimientos específicos para garantizar la seguridad de los asistentes. “Estamos a tiempo de que se corrijan esos errores para no tener que lamentar la pérdida de vidas”, indicó.

Finalmente, acusó que integrantes de la campaña de Del Moral intentaron obstruir la labor informativa de reporteros de la fuente, al retirarlos del lugar del incidente para evitar que registraran fotos y videos.