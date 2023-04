“Acampen ahí para que vean lo que se siente”: AMLO a senadores que mantienen tomado el pleno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los primeros señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador al reincorporarse a la conferencia fue contra los senadores de oposición que mantienen tomado el pleno y los llama a quedarse más tiempo, “no vayan a salir como los de Frenaa”, aunque se podrían quedar uno o dos días “como si fuese una pijamada”.

No vayan a salir como los de Frena que vinieron al zócalo y no tardaron porque no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo”, indicó.

El mandatario federal dijo que podrían quedarse los dos días como en una pijamada, “pero van a extrañar las buenas comidas, los buenos cortes, los vinos a lo que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario”.

También ironizó al lanzar una consigna: “Senadores aguanten, senadoras aguanten, legisladores aguantan. Legislador aguanta que el pueblo se levanta. Sigan defendiendo la corrupción, los privilegios, ahí la llevan y los medios de información igual”.

Los senadores de oposición tomaron el pleno en protesta porque no se avanzó en la elección de un comisionado del INAI, por lo que el presidente consideró que defienden a un organismo que considera “bueno para nada, que se crearon solo para simular que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio”.