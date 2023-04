AMLO llama a senadores a no titubear y desaparecer el INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los senadores que se oponen a la operación del INAI a que no titubeen, que esperen a que se den las condiciones para reformar y desaparezcan al INAI, para que su función sea absorbida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Les diría a legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen –¿Que no se nombre a los comisionados? (Se le preguntó) –Que reformen esa institución o mejor dicho que la desaparezca y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorre mil millones de pesos”.

En torno a los senadores que están en plantón, dijo: “Ojalá se queden más tiempo, 15 días” y ante la posibilidad de que pudieran sesionar en otra sede, el presidente recomendó que mejor esperen hasta que haya condiciones, porque confió en “que no se quedarán mucho tiempo”.

Enseguida aumentó la sugerencia de tiempo: “estaría bueno un mes o dos. No pasa absolutamente nada, es como un amparo, las cosas quedan cómo están”, y agregó que con la protesta “a mí me va a servir para estar aquí informando sobre estos senadores, porque ahí hay senadores que recibieron apoyos, dinero para apoyar reformas y hay que aprovechar de una vez para decir quiénes son los que protestan”.

El presidente pidió que no sigan fomentando el derroche, los gastos superfluos y los privilegios; también solicito que se exhibiera “la araña administrativa” o el organigrama “y que me diga la gente, el pueblo sí ha tenido un beneficio de esta institución”.

Los senadores de oposición tomaron el pleno en protesta porque no se avanzó en la elección de un comisionado del INAI, por lo que el presidente consideró que defienden a un organismo que calificó de “bueno para nada, que se crearon solo para simular que se combatía la corrupción, para engañar al pueblo de que había transparencia y que todo era limpio”.