Concierto de Rosalía, “Motomami”, en el Zócalo capitalino será transmitido en 18 pantallas (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de algunos fans que captaron a Rosalía pasearse por la ciudad y hasta pasar un tiempo en el gimnasio de su hotel, los seguidores que esperan desde anoche y esta mañana a la “motomami” en el zócalo capitalino, están sufriendo el sol. ¿La espera vale la pena? “¡Totalmente!”, aseguran.

Fans de la cantante ya están en el primer cuadro del Centro Histórico, bajo el sol y la pasarela de ambulantes, pero aseguran que "vale la pena".https://t.co/fj4Hi9AZeS pic.twitter.com/3jQ30HdWGS — Proceso (@proceso) April 28, 2023

Pese a que hubo al menos un centenar de personas que acampó desde la noche de ayer para tener un lugar frente al escenario, la mayoría de los asistentes que ya se encuentran en el primer cuadro de cara al tablado llegó desde las 8 am y alcanzaron una buena vista del escenario.

Hasta el mediodía día de hoy se calculaban unas cinco mil personas, y un ambiente relajado de momento debido al sol.

Pese a que entre las recomendaciones estaba no acudir con objetos voluminosos, en un recorrido realizado por la zona la mayoría tiene paraguas debido al sol incandescente que se siente en la Plaza Mayor, e incluso han llevado bancos plegables.

Los ambulantes han aprovechado para hacer venta de sombrillas personales que se atan a la cabeza, aguas, refrescos, nieves, posters de la artista, más las pancartas personalizadas que ya se pueden ver en el lugar, en grupo o en parejas, la mayoría jóvenes y amantes del reguetón.

Caso anterior es el de la joven veracruzana Melani de 18 años que viajó expresamente para este concierto, pues para el efectuado en el Auditorio Nacional no pudo asistir por temas económicos:

Desde que la conocí la amo, está chido conocer a gente que siente el mismo fanatismo que yo, es toda una experiencia y me encanta. De Rosalía me gusta ‘Aunque es de noche’ es cuando cantaba más flamenco y aunque ahora no lo incluye mucho con esa la conocí y es mi favorita”.

Respecto al proselitismo político con el que se asoció a Rosalía dado que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, anunció el concierto el pasado 10 de abril, y el día de ayer Ocesa afirmó en comunicado que la interprete de “Con Altura” realizaría el concierto gratuito, buscando deslindarla del tema, la joven respondió:

Habían dicho que era una cortina de humo para cosas de la política hay que tomar en cuenta que Rosalía no está ganado nada con ésto, lo está haciendo por sus fans, y ojalá se eviten este tipo de noticias amarillistas para difamar, me interesa que no se digan mentiras hacia ella, la apoyo de corazón”.

--¿Valen la pena 12 horas parada para ver a Rosalía?

--¡Totalmente! Quise ir al Motomami Tour pero por un tema económico no pude, y el que lo haya hecho gratis lo vale, es una experiencia que no se me va a olvidar.

Al cuestionar a otros jóvenes si la espera valía la pena, afirmaron que sí, la única queja fue el sol y los 27º centígrados que se viven esta tarde en el Centro Histórico.

Por otra parte, el equipo de producción realiza pruebas visuales con colores en neón, característicos de la presentación del Motomami World Tour, aunque de sonido aún no se han encendido las bocinas.

Fuera de la plancha del zócalo se distribuyeron 18 pantallas entre las calles que desembocan a la plaza, Pino Suárez y 20 de noviembre principalmente (en estas dos vía con ocho audiovisuales que llegan hasta Izazaga) los costados del zócalo, sobre Moneda y la lateral frente al Monte de Piedad también contemplan pantallas.

Gran parte de la plancha, la mitad que da hacia 20 de noviembre se encuentra vacía, pero se espera que en el transcurso de la tarde, y conforme bajé el sol, y muchos salgan del trabajo, se acerquen al primer cuadro del Centro Histórico.

En las calles aledañas, como Madero, el comercio y la vida del Centro Histórico se siente usual, aunque algunos comercios, como estéticas y otros afín colocaron anuncios de cerrar a las 18 horas.