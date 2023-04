Alejandra del Moral arranca campaña y promete transformar salario rosa en salario familiar

TOLUCA, Edomex. (apro).- En el arranque de campaña por la gubernatura mexiquense, Alejandra del Moral, candidata de la coalición “Va por el Estado de México”, comprometió que ganará la contienda y transmutará el salario rosa en salario familiar.

Aseguró, que en caso de ganar, su gobierno tendrá perspectiva familiar, de manera que el salario rosa, programa social estandarte de la administración de Alfredo Del Mazo, se convertirá en salario familiar, desde el primer día de su gobierno.

De esta manera, afirmó, se atenderán mayores necesidades, tendrá mayor valor para garantizar la paz y tranquilidad de los hogares, “llegará a más mujeres y atenderá a toda la familia: a los adultos mayores, a los jóvenes, a los padres, a los niños, incluyendo a las mascotas que forman parte de nuestras familias”.

Tras agradecer la postulación de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva Alianza Estado de México (NAEM), Del Moral Vela se autodenominó también “la candidata de los mexiquenses sin partido, de la sociedad civil, la opción ciudadana, la alternativa”.

Ofreció ser la mejor candidata y la mejor gobernadora, porque “tengo el carácter, el temple y el valor para enfrentar este reto” y convocó a sus seguidores a escribir ese resultado en piedra.

Dijo entender que los mexiquenses estén enojados o decepcionados de la política, pero les propuso unirse para mejorar el Estado de México, como ocurrió con ella hace 20 años, tras su secuestro, cuando su padre recién fallecido, Ismael del Moral, le advirtió que o se quedaba en la comodidad de la queja o hacía algo para cambiar las cosas.

“Trabajar por sus causas me reconcilió conmigo misma. A la memoria de mi padre, con el corazón en la mano, les prometo que nada me va a detener. No sé fallar y no les voy a fallar”, aseguró.