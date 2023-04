AMLO recibe a la leyenda del béisbol Mariano Rivera, expitcher de los Yankees de Nueva York (video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al expitcher de los Yankees de Nueva York, el panameño Mariano Rivera, en Palacio Nacional, a quien le solicitó que emitiera un mensaje contra las drogas, dirigido a los jóvenes.

“Cómo se puede evitar el consumo de las drogas porque causa mucho daño, cómo se puede ser feliz sin acudir a las drogas”, indicó el presidente en un video de 15 minutos que difundió en sus redes sociales.

“Nosotros aquí lo que estamos haciendo es fortaleciendo valores, México tiene, como Panamá, como América Latina, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales y no solo de pan vive el hombre, estamos nosotros fortaleciendo esos valores atendiendo también a los jóvenes que se les garantice el derecho al estudio, el derecho al trabajo y que no sean enganchados por las bandas”, pidió el mandatario.

El deportista respondió: “Sí, señor presidente, es fácil, estoy seguro uno como atleta, pues las drogas no tienen parte en el deporte, no tienen, no se mueven. ¿Por qué digo eso?, porque yo veo toda mi carrera y en el deporte, pues lo hermoso que tiene el deporte es que se juega como lo que es un deporte, algo sano, algo limpio, algo hermoso”.

Reconoció que “sí se han roto reglas, pero eso para mí las cosas tienen que ser como son y yo soy una persona que estoy siempre motivando a nuestros jóvenes para que se aparten de las drogas, se aparten del alcohol, se aparten de todas las cosas que no son buenas para ellos y sus carreras. Que todo joven que quiera ser atleta o no, quiera ser doctor, ingeniero, lo que dios le permita ser, tenemos que apartarnos de la droga, tenemos que apartarnos del alcohol, que nos hacen daño”.

El exjugador y el mandatario federal también compartieron frases bíblicas: “Usted dijo algo muy claro, señor presidente, que no solo de pan vivirá el hombre, pero la clave de esta, sino de toda palabra es que salga de la boca de Dios. Tenemos que ser fervientes y creyentes, que lo que dice esa palabra, lo que dice ese libro es lo que es”, indicó el panameño.

El Ejecutivo mexicano expuso dos frases bíblicas: “La primera, la esencia de todo, que es el humanismo, el amor al prójimo, no darle la espalda al que sufre (…) Lo otro es el concepto de felicidad: la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con la conciencia, estar bien con nuestra conciencia con el creador y estar bien con los demás con nuestros semejantes y entender que lo material no es la felicidad. Eso es todo, y que podemos ser felices si somos buenos, es más, solo siendo buenos podemos ser felices. Ya nos estamos metiendo en otra cosa. Esto nos une, el béisbol”.

Rivera corrigió al asegurar que lo primero “es el amor a Dios sobre todas las cosas, eso es lo hermoso y de ahí viene lo demás, amar al prójimo como a sí mismo”.

El presidente López Obrador mostró al deportista su oficina en Palacio Nacional.