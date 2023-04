Gobierno de CDMX otorgó contrato a empresa implicada en fraude a Segalmex, reconoce Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México otorgó un contrato a una empresa relacionada con el fraude por desvío de recursos públicos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dependencia del gobierno federal, reconoció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia, aclaró que la Policía Bancaria e Industrial, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio un contrato por 75 mil pesos a la empresa Servicios Integrales Carregín, pero que fue “solo para la compra de agua” y subrayó: “Entonces no estaba boletinada esa empresa”.

“Le pido a la Secretaría de Finanzas que les informe; es de la Policía Bancaria e Industrial, no sé exactamente el año, creo que fue 2020, no estoy segura. En ese entonces no era empresa que estuviera boletinada, hay que decirlo, o sea, se hacen licitaciones, y además en este caso, por lo que la primera investigación que hace la Secretaría de Administración y Finanzas se cumplió con el contrato”, dijo.

Incluso, agregó, “era un contrato mayor, creo que de ciento y tantos mil pesos y solamente se pagaron 75 mil, porque fue lo que se necesitó. Puede haber contratos de alcaldías también, pero lo que corresponde al gobierno central, hasta ahora es lo que hemos encontrado y si encontráramos más, con gusto se informa”.

Sheinbaum dijo que en su gobierno hay “total transparencia, y si hay alguna irregularidad, cero impunidad”.

La aspirante presidencial dio esa explicación, luego de que el diario Reforma publicó que su gobierno pagó al menos 9 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Carregín, investigada por el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República (FGR) por el desvío millonario en Segalmex.