A golpes, automovilista le exige a otro conductor que le pida disculpas (video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En las calles de la capital del país, un hombre agredió física y verbalmente a un conductor, sin motivo aparente, y le exigió una disculpa antes de irse. Después se supo que el automóvil ni siquiera era suyo.

Un hombre que viajaba a bordo de un carro Kia color negro insultó y golpeó al conductor de otro vehículo, luego le dio puñetazos al automóvil, mientras exigía que le pidieran una disculpa.

Debido a que el vehículo está a nombre de Cinthya Álvarez, con domicilio en Coyoacán, se desconoce la identidad del agresor.

“Para que aprendas a dejar de hacerte el pinche gallito en la calle. ¿Otra vez? ¿Otra vez?”, le dijo mientras le pegaba, a lo que el conductor, que no salió de su auto porque iba con su familia, le contestó: “Pues no te atravieses así”.

El sujeto violento le dijo que dejara de hacerse “pendejo”, que le pidiera una disculpa y se iba. “Ya, ya, discúlpame, no pasa nada”, dijo el agredido. El tipo de la playera negra dio un golpe y se fue, pero a mitad de camino hacia su coche se regresó y lo increpó:

“Si tienes los pinches huevos de andar de gallito en la calle, tenlos para bajarte a aventarte un tiro. No te reviento porque viene tu señora, no te reviento para no dejarte en ridículo”, añadió. “Discúlpame”, le contestó, y el agresor le dio otro golpe a su auto y se fue.