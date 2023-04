Policías ministeriales balearon a estudiante y maestro en El Naranjal, Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- La estudiante de pedagogía Lucero Porras y el maestro de primaria, Antonio González murieron durante una persecución policiaca este fin de semana en una localidad del municipio de El Naranjal en la zona centro de Veracruz.

Familiares denunciaron que ambos transitaban en una motocicleta por la localidad de Tequecholapa, municipio de Naranjal, cuando fueron interceptados y perseguidos por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado, quienes dispararon contra la estudiante y el maestro quienes no detuvieron su marcha.

El testimonio de los familiares señala que debido a los balazos perdieron el control de la moto impactando contra una barda y murieron de forma instantánea.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio González maestro de la escuela primaria de El Otate y representante de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la Delegación D I 66 en Córdoba- Amatlán y Lucero Porras, estudiante del cuarto semestre de pedagogía de la Universidad Pedagógica de Veracruz.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 56 emitió un pronunciamiento público donde señaló que el maestro y la estudiante fueron asesinados y exigieron a la autoridad deslindar responsabilidades.

Durante el domingo, cientos de maestros salieron a las calles de Córdoba para exigir justicia para Antonio y Lucero. Los asistentes vestidos de blanco portaban globos y pancartas donde se leía: “¡Somos docentes, no delincuentes!”, “el magisterio está de duelo”, "Justicia para el profesor Toño y Lucero, Gobernador, no que no pasa nada", "Los maestros era profesionales no eran criminales, que caigan los Ministeriales".

Los policías respondieron a una agresión: Cuitláhuac

Sobre el tema, el gobernador Cuitláhuac García dijo en conferencia de prensa que los policías ministeriales respondieron al fuego:

Hay una sola línea de investigación, dispararon a unos ministeriales y hubo una persecución, entonces todo eso lo va a indagar la Fiscalía y se les dirá a los familiares cómo fueron los hechos y se va aclarar”.

Aseguró que los cuerpos de Antonio y Lucero no tenían disparos y su muerte se debió porque en la persecución perdieron el control de la motocicleta y se estrellaron contra una barda.

El maestro Antonio y Lucero fueron despedidos este lunes en su comunidad con un homenaje de cuerpo presente.

El maestro Antonio estudió la Licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Veracruzana; así como la licenciatura en derecho y logró su titulación con nota laudatoria en la Universidad Veracruzana; además, era licenciado en idiomas inglés, italiano y náhuatl por la UV.

Fue recordado por su alumnos como un maestro ejemplar.

Lucero era madre de un pequeño y sus amigos la recuerdan como una mujer que siempre buscó superarse.