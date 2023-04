Se salva de milagro: Un hombre sale de una lavandería poco antes de que explote (video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un hombre se salvó de milagro en la lavandería Auga e Xabón, en La Coruña, España, pues minutos después de salir del establecimiento explotó.

Un cliente sale minutos antes de una explosión en una lavandería. Foto: Captura de video

De acuerdo con el video de la cámara de seguridad del local, situado en el polígono de Pocomaco, el señor salió tranquilamente del negocio y unos siete minutos después una detonación destruyó el lugar.

Según medios locales, la explosión fue provocada por el recargador de un encendedor que alguien dejó dentro de la ropa en la secadora.

Solo se reportaron daños material, pues ya no había nadie dentro del local, de acuerdo con el video del establecimiento que se filtró en redes sociales.

La propietaria no quiso confirmar si las imágenes eran de su establecimiento, pero dijo que no saben cómo se filtró el video. También manifestó su disgusto por la difusión de estas imágenes, las cuales no deberían ser públicas.

De acuerdo con el portal de ABC, el accidente ocurrió el 14 de marzo.