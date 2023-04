Solalinde propone a AMLO reemplazar el INM con una Coordinación de Asuntos Migratorios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El padre Alejandro Solalinde propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador la creación de la “Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería”, en el que estaría al mando un civil y “ningún mando militar”; esta instancia podría sustituir al Instituto Nacional de Migración (INM) y Francisco Garduño tampoco estaría contemplado.

Al salir de la reunión que sostuvo con el mandatario federal, en Palacio Nacional, el religioso dijo que el propuesto secretario sería una “persona muy querida” y de trayectoria “intachable”, además de ser un personaje querido por las personas migrantes, “es un católico como ustedes, pero no pertenece a la jerarquía”.

En entrevista con medios al salir de la sede presidencial se le planteó si la propuesta es para evitar el INM y respondió: “Sí, porque es que también ustedes pueden entender que lo que pasó con México era muy contra su voluntad. ¿Ustedes se acuerdan que estábamos haciendo una mesa de transición? Fueron 12 mesas de transición y las habíamos seguido, y entregamos las conclusiones de compañeras, casas de migrantes, universidades”

–¿Mandos militares al frente de la política migratoria? –Ni uno, ninguno, pero todo es un proceso, ellos se van a asustar cuando lo vean en la prensa, pero es la verdad y no es idea mía, es instrucción del presidente, lo vamos a hacer bien, decentemente, legalmente como debe de ser.

–¿Va a seguir dependiendo esto de la Secretaría de Gobernación y seguiría Francisco Garduño?, se le insistió.

–Yo creo que no, no me toca a mí decirlo, pero no se contempla la estructura del Instituto Nacional de Migración porque ya cumplió con su misión, pero también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari hasta ahorita, era una inercia que no tenía por qué existir, entonces ahora como todo es un proceso, pero la idea es esa que se sustituya el INM por esta coordinación con la convergencia de actores muy importantes.

Al indicar que la información no sería manejada como un secreto, el padre Solalinde expuso: “En ese cuerpo de esta nueva coordinación tienen que estar los cónsules y, por supuesto, los embajadores, y sobre todo de los más cercanos, en este caso Guatemala”.

Añadió que también están propuestos los perfiles y serán “personas de sectores muy amplios donde tendrán representación de las iglesias, la academia, la Guardia Nacional, fuerzas armadas, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Conapred, las secretarías que tienen que ver con educación, trabajo, salud y van a estar representantes de casas de migrantes, iglesias, en breve tenemos autorización para estar convocando a estos actores y pronto vamos a tener un avance”.

Dentro del organismo, dijo, va a estar Gobernación, Relaciones Exteriores, “todos los demás actores que les dije van a estar porque la migración es algo transversal, no puede verse como se estaba viendo, un aspecto de seguridad, eso es absurdo, pero era necesario en aquel tiempo, bueno pues ya pasó, ahora queremos verlo colegiadamente, interdisciplinariamente, internacional, interinstitucional, todos vamos a participar, es algo maravilloso, es como un sueño, como un proyecto”.

Explicó que es necesaria una visión humanitaria y que a partir de la próxima semana que tenga otra plática con el Ejecutivo federal, le presentará a las personas que tiene planeado incluir en esta ConMéxico.