AMLO considera que es una desfachatez que Lorenzo Córdova regrese a la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, criticó los planes de Lorenzo Córdova, al dejar la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) e irse como investigador a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaborar en el medio Latinus, “marcharon por esto”, cuestionó.

La crítica se enfatizó al señalar que Córdova también publicará en el medio al que ha colocado como opositor.

“¿Irse de comentarista con Loret de Mola? Imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos porque el INE no se toca. Supuestamente ellos independientes, árbitros, con Loret. O sea, es una involución porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui pues a lo mejor no, no era tan grotesco”, sentenció.

El mandatario federal cuestionó a las personas que salieron a manifestarse para expresar su respaldo al INE y su negativa a las modificaciones legislativa en materia electoral.

“Eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al Zócalo por esto. En esencia, qué les va a importar la democracia, qué les va a importar el INE. No, no, no, es esto, es una decadencia (…) esto es un acto de deshonestidad como se le vea. Sólo nos faltó que se fuera de presidente de la organización de Claudio X. González, que debe de estar ahí también como asesor, pero puede ser que honorario”.

La funcionaria Elizabeth García en el quién es quién en las mentiras de la semana expuso el tema como “una nota que no es falsa, es una información para que todos la tengamos presente. Lorenzo Córdova cambia Latinus”, dijo.

“Uno pues ya no sabe si reír o llorar con esta noticia, pero el propio expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, anunció que después de su encargo regresa a la UNAM y que entra como colaborador en Latinus, Latinus de Loret de Mola. Nosotros le preguntamos: ¿será que ahora sí quiere cumplir su sueño de ser la voz firme de un medio conservador, como dice Loret de Mola? Lo dejamos ahí”, opinó.