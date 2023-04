AMLO defiende a Donald Trump: "no estoy de acuerdo en lo que le están haciendo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del expresidente Donald Trump "no estoy de acuerdo en lo que le están haciendo", aseguró.

"Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo, es que yo ya lo padecí. Que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo", aseguró el mandatario.