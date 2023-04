Por cobro de piso, la Paragüería París de la CDMX cierra tras 70 años de actividad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después de 70 años de actividad en el Eje Central de la Ciudad de México, el legendario local Paragüería París cerró sus puertas ante las amenazas en caso de no pagar el llamado “cobro de piso”.

“Con el corazón triste, pero la mente muy clara, queremos compartirles que hemos decidido cerrar nuestro local. No por falta de trabajo, no porque hayamos perdido interés ni porque el negocio no estuviera funcionando”, señaló Emilio Welter, nieto del fundador, en un comunicado.

Indicó que lograron sobrevivir a la pandemia y que tenían la intención de seguir trabajando para sus clientes, “pero la inseguridad que impera en el país, producto de la corrupción y el crecimiento desmedido de la delincuencia, nos ha orillado a bajar la cortina definitivamente”.

Refugio “Don Cuco El Paragüero” Bonilla, quien trabajó en la paragüería y afiladura por casi 50 años en el local cercano a la Plaza Garibaldi, fue el último en dedicarse a arreglar los paraguas, afilar tijeras, cuchillos, alicatas y navajas, con sus, al menos, cien herramientas de trabajo.

La tienda piensa trasladarse a lo digital, manteniendo a sus clientes y consiguiendo más con pedidos y encargos mediante redes sociales.

“Afortunadamente vivimos en la era de la tecnología y las redes sociales, las cuales nos van a permitir seguir trabajando a la distancia. No estaremos más en el local que todos ustedes conocían, pero haremos lo posible para seguir atendiéndolos remotamente. La Paragüería París cierra su local, podrá no tener un local físico, pero existirá siempre y cuando ustedes nos necesiten y no nos olviden”, pidió.

https://www.facebook.com/paragueriaparis/posts/pfbid02NFtfiZKY5v2pSeAoQV7YbZSXQq6iSMt1P1tFstC7VimVUmdhLBbVT2AGdSWsPjgUl