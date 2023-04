Ridículo, que el INAI ordene a la UNAM transparentar mi tesis y título profesional: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hicieron el ridículo al ordenar a la UNAM hacer pública su tesis y título profesional.

“Los del INAI tienen diferencias con nosotros, conmigo. ¿Saben qué hicieron los del INAI antes de irse? Ya he dicho varias veces, pero también para los jóvenes, hay que cuidar en política no hacer el ridículo. ¿Saben qué…? Leí por ahí –no sé si sea cierto, tú me lo vas a probar ahora– que antes de su última sesión pidieron, así es, autorizaron… Pidieron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM. El lunes voy a traer el título, a ver si lo encuentro por ahí; y la tesis, la tesis sí”, indicó el mandatario federal.

Enseguida uno de los asistentes a la conferencia se levantó para prestarle la copia de la tesis, por lo que el presidente aseguró que es pública.

“Ojalá y la lean los conservadores. Fíjense que yo terminé la escuela en el 76 y me fui de pasante a Tabasco de director del Instituto Nacional Indigenista, entré en el 77 y estuve del 77 a 82 de director del Instituto Nacional Indigenista trabajando para los indígenas chontales, ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres, esa fue mi mejor universidad”, comentó.

Después de tomar decisiones en torno a su trayectoria política, regresó a la Ciudad de México y en un periodo “que no tuve trabajo después de salir de Tabasco me dediqué a hacer mi tesis. Ya había yo escrito algo sobre este tema. Y me asesoró la tesis una maestra extraordinaria que ya falleció, Paulina Fernández, que había pues estado de alumna conmigo, pero como yo me fui, ella siguió, se convirtió en maestra, y cuando regreso ella es mi asesora de tesis”.

Para titularse, recordó, tuvo que presentar la comprensión de lectura de dos idiomas: “francés y portugués, porque me ha costado el inglés”, después presentó su examen profesional por la tesis “Proceso de formación del Estado nacional en México”, el cual consideró un aporte importante, “porque aquí explico cómo Juárez llevó a cabo las reformas para separar el poder del Estado y el poder de la Iglesia, más que nada del clero”.

Al finalizar la anécdota de su titulación y el tema de su tesis, de nuevo dijo: “Ojalá y la lean los conservadores, se los van a mandar a los de… ¿Cómo se llama? de la Transparencia”. Antes de salir del salón Tesorería, el asistente que le prestó la copia de la tesis le pidió que se la autografiara.