Sheinbaum: la compra de centrales a Iberdrola es el reflejo de que se acabó el neoliberalismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por tercera vez en menos de 24 horas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró la compra de 13 plantas eléctricas a la empresa Iberdrola anunciada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que “es el reflejo de que se acabó el neoliberalismo” en México.

La aspirante presidencial aprovechó el micrófono en la inauguración de la edición 15 del Gran Remate de Libros en el Monumento a la Revolución para alabar la decisión del mandatario federal por la que un día antes lo calificó de “estadista”.

Ante el público lector, aseguró: “Es un día especial porque –tengo que decirlo si tomo el micrófono–, el día de ayer el presidente de la República hizo un anuncio histórico: anunció la compra de 13 centrales eléctricas a la empresa Iberdrola. Con ello, la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39% de toda la energía eléctrica a 55%”.

En un intento de recuento histórico, explicó que “después de la reforma anticonstitucional que hizo Salinas de Gortari con el cambio a la Ley de Servicio Público en 1992, las siguientes acciones que se hicieron para privatizar el servicio público de energía eléctrica, hasta la Reforma Energética del 2013 de Peña Nieto, lo que se trató es de ir deshaciendo el sistema eléctrico nacional para su privatización”.

Aseguró que se ha visto recientemente en Europa que esa privatización “no solamente generó un problema de soberanía, sino que también elevó los precios de la energía a niveles nunca vistos. Ni en 1973 con la crisis del petróleo, los precios de la energía se elevaron tanto”.

La considerada “corcholata” favorita del tabasqueño para sucederlo en el 2024 destacó que éste no solo hizo el anuncio “por acuerdo, lo hizo con diálogo, tenía en la mesa a los ejecutivos de Iberdrola; sino que también generó un esquema que permitiera que México no se endeudara con esta compra”.

También subrayó que “con todas las inversiones que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, la generación de energía eléctrica por parte de CFE va a llegar a más del 60%, casi 65% en el 2024. ¡Es una nueva nacionalización de la industria eléctrica!”.

Sheinbaum Pardo repitió lo que López Obrador destacó ayer en el anuncio y este miércoles en la conferencia “mañanera”: “esto representa, por supuesto, soberanía, representa control sobre el servicio eléctrico nacional, representa el mantenimiento de los precios de la electricidad y representa también una visión para las actuales y para las futuras generaciones”.

Para rematar, aseguró que “esto que está ocurriendo hoy que es histórico; porque es el reflejo de que, en efecto, se acabó el neoliberalismo y en el 2018 México inició una nueva historia, si no se lee –con las dos ‘e’, no como aquel secretario de Educación que no queremos ni recordar–, no se reconoce la importancia histórica de este momento que estamos viviendo”.

Esta argumentación fue la tercera que dio la aspirante presidencial en menos de un día, tras el anuncio de López Obrador. Ayer por la tarde, retuiteó el mensaje del presidente y lo llamó “estadista”. Por la noche, hizo un “live” en sus redes sociales para seguir enalteciendo la decisión.