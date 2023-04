Latinus responde a críticas de AMLO y Sheinbaum por colaboración de Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El portal de noticias Latinus --propiedad de Federico Madrazo y Alexis Nickin, hijo y yerno de Roberto del Mazo-- acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de “atacar la libertad de expresión” al criticar la incorporación del exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, como colaborador de su barra de opinión.

El martes pasado, cuatro días después de dejar su cargo en el INE, Lorenzo Córdova anunció su reincorporación a sus actividades académicas en la UNAM y arrancó sus colaboraciones en el medio digital Latinus.

Arrancó así su primera columna para el portal, que también transmite el noticiario de Carlos Loret de Mola: “Si el propósito del plan B era destazar al INE, lo hace con creces”, y agradeció a Latinus el espacio para comentar los asuntos de la política nacional y “los problemas que enfrenta la democracia”.

Al día siguiente, el presidente López Obrador calificó como una “desfachatez” que Córdova se reincorpore como académico a la UNAM, y de la incursión del exconsejero electoral a Latinus dijo:

“¿Irse de comentarista con Loret de Mola? Imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos porque el INE no se toca. Supuestamente ellos independientes, árbitros, con Loret. O sea, es una involución porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui pues a lo mejor no, no era tan grotesco”.

La jefa de gobierno y aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, celebró el relevo de consejeros en el INE, dos de los cuales han sido señalados por su cercanía con la 4T, y afirmó que Lorenzo Córdova se quitó la máscara.

“Por fortuna ya cambió el presidente del INE. Por cierto, ¡fuera máscaras!, ¡Ya se fue a Latinus!” medio que, dijo, se dedica a hacer propaganda.

Mediante un comunicado, Latinus defendió la incorporación de Lorenzo Córdova y rechazó “enérgicamente las expresiones improcedentes vertidas por el mandatario que, en medio de problemas graves del país, utiliza los recursos públicos para atacar la libre expresión e intentar moldear las opiniones a su favor”.

Acusó a ambos mandatarios de recurrir a los medios a su alcance, financiados por el Estado o privados que viven bajo su alero, “para instalar su visión personal”.

El medio digital, que dio a conocer el caso de plagio en la tesis de titulación de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, afirmó que cuenta con voces independientes y “escapa a la vieja lógica de orientar sus contenidos en función de la publicidad gubernamental”.

Añadió que se rige por “principios éticos” y que incluso recurre a la búsqueda de todas las opiniones, incluidos el presidente y la jefa de gobierno, pero han rechazado las invitaciones a entrevistas “porque Latinus no cumple su requisito de realizar entrevistas a modo”.

Y en un aparente deslinde de Roberto Madrazo, señala que desde el nacimiento de la plataforma, gobierno y medios complacientes con el poder han recurrido a la calumnia al intentar relacionar a Latinus con personajes políticos “con el fin de descalificar y frenar nuestro trabajo”.