“¿Cuál es la ilegalidad?”: AMLO defiende a Senadores por aprobación "fast track"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los senadores no le hicieron caso en torno a detener el reloj legislativo, dijo que desconocía que en la Cámara de Diputados las iniciativas no pasaron por las comisiones porque dispensaron trámites y defendió que no son iguales a las anteriores mayorías en el Legislativo, “¿cuál es la ilegalidad?”, esgrimió.

El mandatario explicó que recibió a los legisladores en Palacio Nacional el viernes: “Tuvimos una reunión, me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente, en el pueblo, están unidos”.

Admitió que sí acudieron a la sede presidencial para pedir opinión sobre el proceso en el Senado, pese a lo declarado por los legisladores.

–¿Le vinieron a pedir opinión sobre el proceso en el Senado?

–Sí, pero no me hicieron caso. Yo lo que quería era que dejaran ahí a los que estaban protestando más tiempo, o sea se acuerdan que yo dije aquí que se podía, en la práctica parlamentaria, cuando se inicia una sesión y no se cierra, no se clausura, se para el reloj legislativo.

El presiente expuso que se quedó con la idea de que si está detenido el reloj legislativo, se podía mantener más tiempo en protesta el bloque de oposición y al mismo tiempo informar a la población el alcance de las reformas, “porque ya estaban con la mentira de que iba a desaparecer el Conacyt, así como engañaron de que el INE no se toca, lo mismo”.

López Obrador insistió en la posibilidad de que “dejaran ahí la pijamada pero unos 15 días, un mes, para que vieran lo que se siente”.

El encuentro se dio durante el receso que declaró Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado, enseguida de declarar abierta la sesión y en medio de gritos y jaloneos por la toma de la tribuna legislativa en la sede oficial de la Cámara alta; sin embargo, el presidente aseguró que tenía otra idea.

“Entonces me informaron: ‘Es que no se puede porque hay que abrir’, porque cerraron la sesión. Esa sesión que yo pensaba que estaba abierta, que la habían dejado permanente, la cerraron. Ya la habían cerrado”, expuso.

Sin embargo, antes de que los legisladores llegaran a Palacio, la sesión se declaró abierta, por lo que indicó desconocimiento. “Ah pues no sabía, no supe”.

Y agregó: “Lo único que ya me dijeron es que no se podía que se le informara más a la gente porque era muy oportuno, porque era demostrar que todo era politiquería”; asimismo, que “entre más tiempo se mantenía el debate, mejor. Además, con todo respeto, no iban a aguantar como cuando vinieron aquí los de Frenaa que trajeron las carpas, pero estaban vacías porque ellos no están acostumbrados a eso, puro fifi”.

–Pero no analizaron las minutas que llegaron al Senado, las aprobaron entre 10 y 15 minutos cada una –se le cuestionó.

–Es que no estaban, ya habían pasado en la Cámara de Diputados. Eso que planteas es lo que esgrimen los del bloque conservador, porque pues Proceso es también ya boletín del bloque conservador, pero ya se suponía. También para informarle a la gente, porque dicen, es que en una hora aprobaron 10 leyes o 20 o 30 no sé cuántas, bueno, primero qué hacían los del bloque conservador antes.

El presidente replicó que en anteriores mayorías legislativas se “aprobaron las llamadas reformas estructurales antes, porque también eso se olvida (Por unanimidad). Sí y con la policía, en sedes alternas, en la madrugada. ¿Saben quién hacían esas leyes?, los abogados de las empresas extranjeras.

–¿Por qué hacer lo mismo entonces? –Se le preguntó.

–No, no hicieron lo mismo. No somos iguales, eso es lo que quisiera el Proceso decir. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Pasaron a comisiones todas esas iniciativas en beneficio de la gente.

–No pasaron a comisiones, de hecho en la Cámara de Diputados se dispensaron trámites y pasaron por "fast track" –se le planteó.

–Bueno, por eso, se discutieron donde tenían que discutirse, en la instancia correspondiente, pasaron a la Cámara de Diputados ahí se aprobaron, después pasaron a la Cámara de Senadores, pero ahí se tomó la tribuna para ya no permitir que se aprobaran las iniciativas.

El mandatario federal afirmó que no hay ninguna de esas reformas que se parezcan a lo que hicieron cuando aprobaron la reforma fiscal para aumentar los impuestos, para la privatización de la industria eléctrica y del petróleo, las afores, aumentar el IVA, “cuando aprobaron aumentar las gasolinas. O sea, nada que ver”.

El presidente también afirmó que no quieren aceptar que hay una mayoría simple, aunque no hay calificada, para aprobar leyes aunque no constitucionales.

Enseguida cuestionó ¿Dónde está la ilegalidad?

–¿No es un proceso parecido a lo que hacían antes?

–No, no, no. Antes lo hacían en Banamex, el recinto alterno era en Banamex, en las madrugadas los llevaban con camiones y escoltados. No, no, no, no. Un día vamos a hablar de eso.

Insistió en que lo que quería era que se mantuviera la sesión abierta con la oposición en protesta.

–¿Un extraordinario?

–No se puede porque, también es importante que lo sepa la gente, en la permanente el bloque conservador tiene mayoría y para convocar a un periodo extraordinario se requiere que el bloque conservador esté de acuerdo, entonces no hay posibilidad.

Es importante, aseguró, que se tenga debate para informar sobre las reformas aprobadas.