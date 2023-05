Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 1 de mayo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-López Obrador aseguró que los senadores no le hicieron caso en torno a detener el reloj legislativo, dijo que desconocía que en la Cámara de Diputados las iniciativas no pasaron por las comisiones porque dispensaron trámites y aunque defendió que no son iguales a los anteriores mayorías en el Legislativo, “¿cuál es la ilegalidad?”, esgrimió.

-Indicó que no descarta una crisis económica y financiera hacia 2025, pero por factores externos como la post elección en Estados Unidos.