La actriz Yalitza Aparicio denuncia discriminación contra su familia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La actriz oaxaqueña Yalizta Aparicio denunció discriminación contra su familia en un restaurante de su tierra natal, donde les negaron la entrada después de permitirles salir a comprar aguas frescas para acompañar sus alimentos, pues en el sitio sólo vendían refrescos.

En un clip de TikTok, la nominada al premio Oscar como Mejor Actriz, por la cinta Roma, leyó un escrito para relatar la situación que su familia vivió. En las imágenes, Aparicio no pudo contener las lágrimas.

“Es triste pensar que, a pesar de la época en la que nos encontramos, aún seguimos sufriendo abusos de autoridad, o no sé cómo podría nombrar a este suceso”, dijo en su video de tres minutos.

“Saben que no soy de las personas que hacen más grandes los problemas, sino que prefieren evitarlos, pero hoy me abrieron los ojos porque quedarse callados es apoyar esos tratos, desigualdades, discriminación, entre otras cosas, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse”, explicó.

Con la voz entrecortada relató que el 26 de abril último, alrededor de las seis de la tarde, su hermana le llamó para contarle lo sucedió en el restaurante al que habitualmente asisten, ubicado cerca del mercado 20 de Noviembre.

“Al escuchar el relato, aunque suene extraño, no me sorprendí, pero sí me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas a este lugar, por las veces que he ido y que, al final me dicen, les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente”, expresó.

Mencionó que cuando sale a algún lugar siempre busca evitar un trato preferencial para su persona por ser una figura conocida.

“Por si pensaban que les hablo de bebidas alcohólicas, pues no es así porque ahí sí las venden. Me refiero a que no es posible ingresar aguas de sabor, hechas de fruta natural, que venden en el mercado a un costado y que mi familia y yo consumimos, ya que no somos de refrescos.

“A pesar de esto, ellos por educación decidieron consumir un refresco y una cerveza en el lugar y preguntaron a una de las personas que los atendieron si podrían ir a comprar sus aguas, a lo cual respondieron que sí, pero cuando ya estaban con sus aguas de sabor, alguien más les dijo que no estaba permitido”, expuso.

De manera irónica, recomendó a sus seguidores no ir con aguas de sabor a ese lugar. Su consejo fue mejor entrar al mercado a consumir lo deseado, no sólo lo ofrecido por un lugar en específico.

También contó que, como su familia no pudo reingresar al establecimiento, ya sólo solicitaron que les entregaran las cosas que dejaron en la mesa.

“Aunque hubo personas que los defendieron, tampoco era cómodo quedarse. Esta situación la cuento hoy para que no se repita mañana, ya que no hemos sido los únicos que hemos pasado por esto y otras cosas”, añadió.

Aparicio solicitó en su mensaje que el establecimiento exhiba letreros con los lineamientos de consumo, para evitar este tipo de trato; también pidió a los empleados tener tacto con los comensales, pues el lugar es simbólico para la gastronomía de Oaxaca y el turismo.