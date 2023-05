Militar ligado a huachicoleo acusa que la Sedena busca quitar vivienda a su familia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Emilio Cosgaya Rodríguez, militar vinculado a proceso por delincuencia organizada relacionada con el robo de hidrocarburos, afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca quitarle a su familia la vivienda que la institución le asignó antes de ser detenido.

A través de una publicación en Facebook, el perfil de Emilio Cosgaya Rodríguez actualmente administrado por su familia, denunció que la Sedena busca sacar a su familia de su vivienda pese a que él no ha sido declarado culpable de los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó.

Y es que el coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, se encuentra preso desde 2019 en el penal federal del “Altiplano” acusado de operar una red de protección para huachicoleros desde Petróleos Mexicanos (Pemex), caso por el que la FGR intentó imputar al general Eduardo León Trauwitz, quien se dio a la fuga y mantiene un proceso de extradición pendiente desde Canadá (Proceso No. 2398).

“Mienten para sacar a mi familia del único lugar donde están seguros. Conscientes de las amenazas y atentados que he sufrido. Esa mentira afecta a todos nosotros como militares (primera imagen), cada vez tenemos más tareas civiles y de seguridad pública, lo que significa un aumento en militares procesados. Pues bien, resulta que por el hecho de ser procesados nos pueden quitar nuestros derechos y ser prejuzgados”, publicó.

“Apuestan a que no pueda presentarme en el juicio para que mi familia salga de donde viven, ya que me encuentro detenido. Por eso la descarada mentira, no nos pueden quitar derechos”:

En la publicación afirmó que es posible que el Instructivo para el funcionamiento y mantenimiento de las Unidades Habitacionales Militares haya sido modificado para que ahora las familias de los militares sujetos a proceso penal pierdan el derecho a la vivienda que les otorga la Sedena.

“Mi general (Luis) Cresencio (Sandoval) y mi general Coronel me conocen perfectamente, saben que lo que me acusan es falso, pero los intereses políticos los corrompieron. Me querían calladito? Debieron respetar mis derechos y darme un proceso apegado a Derecho.

“Si me tuvieran en una prisión militar, podrían haber ordenado que me callara, esa violación a mis derechos les trajo esta bronca. Saben de la información a la que tuve y tengo acceso”, concluyó.

A la publicación agregó imágenes del extracto de un oficio en el que se notifica que al estar sujeto a proceso penal se le debe revocar la autorización para ocupar la vivienda en la que se encuentra su familia.

“El C. Emilio Cosgaya Rodríguez, con fecha 22 de junio de 2019, fue vinculado a proceso por el C. Juez de Distrito Especializado en el Sistema penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Estado de México ‘Altiplano’, en el párrafo inmediato anterior, por lo que bajo esa hipótesis aplicable al caso concreto, se le revocó la autorización para la ocupación transitoria de vivienda”, señala el extracto que no tiene más datos de identificación.

Asimismo, añadió que en la normativa vigente en 2018 estar sujeto a proceso penal no era una causal para revocar la asignación de vivienda de la Sedena.

Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el coronel Cosgaya era el militar de confianza del mandatario federal y trabajó como jefe de la Subdirección de Operaciones contra el Narcotráfico así como en la coordinación de todas las operaciones entre 2009 y 2012 contra líderes criminales.