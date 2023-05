“No puedo reunirme con malandros”: AMLO responde a Loret de Mola sobre entrevista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la solicitud de entrevista que hizo Carlos Loret de Mola: “No lo quieren ver, es un hampón, me reservo el derecho de admisión aquí, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros”.

Dijo que no se dejará entrevistar por Loret y que tampoco acuda a Palacio Nacional; en cambio, lo llamó a que mejor le responda sobre el cambio de bienes que le propuso hace unos días.

Esto del cambalache que le estoy proponiendo de que todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia. Vamos a llegar a ese acuerdo y él tiene muchísimo más dinero mal habido, lo que nosotros tenemos es producto de nuestro trabajo y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo”, afirmó.

El presidente dijo que para no encontrarse con Loret, nombraría a un representante para acudir al Registro Público de la Propiedad “y decir todo lo que aparece a nombre de él, de su esposa, de su familia, se enlista y todo lo que aparece a mi nombre, a nombre de mis hijos se enlista y se hace el cambio”.

El mandatario federal también criticó al abogado que, asegura, tiene Loret de Mola: “Una finísima persona que es el que le hace las escrituras, uno que fue procurador en la época de Salinas, Morales Lechuga. El problema también ahí es quien me vaya a representar tendrá que ir blindado y sin cartera, pero ya contestamos”.