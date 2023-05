Ebrard descarta una deportación masiva de migrantes a México por el fin del Título 42

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El canciller Marcelo Ebrard Casaubón negó este jueves que el gobierno de Estados Unidos regresará a México a los 660 mil migrantes que están en la frontera norte con la intención de cruzar hacia su territorio después de la terminación del Título 42.

“No especulamos, no doy cifras porque a lo mejor pueden ser confusas, no esperamos un movimiento de tal tamaño. De tantos miles, no lo veo, ni siquiera es factible legalmente", aseveró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según Ebrard, en los tres años de aplicación del Título 42, las autoridades estadunidenses nunca han devuelto a más de 18 mil personas al mes a México, por lo que descartó una devolución masiva de migrantes en el marco del nuevo protocolo migratorio en Estados Unidos.

El canciller reiteró que, en este contexto de incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos días, los gobiernos de México y Estados Unidos mantendrán una comunicación; por lo pronto, dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM) llevará a cabo "lo que le corresponde" al gobierno mexicano.