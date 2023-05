México enviará más elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur por decisión propia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– México reforzará la vigilancia en su frontera sur con elementos de la Guardia Nacional, lo que se hizo por decisión propia y no por un acuerdo con Estados Unidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a su homólogo Joe Biden a evitar las provocaciones que podrían venir de gobernadores y legisladores de su país, con fines electorales.

“No con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. Reforzamiento, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. No tengo idea (de cuántos elementos de la GN enviará), pero sí decidimos que se esté pendiente de evitar provocaciones”, indicó.

El mandatario mexicano informó que en la llamada que tuvo con Biden le dijo que “hay políticos en su país interesados, políticos es decir mucho, es tratarlos muy bien, son politiqueros, le dije textualmente políticos oportunistas que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera, como se dice en el beisbol, los he estado fildeando, gobernadores, legisladores”.

El presidente dijo que “lo que hizo no es casual el gobernador de Florida, que ya no van a poder trabajar en Florida migrantes, cómo le van a hacer sin migrantes, pero es politiquería. Lo mismo el gobernador de Texas, está en el mismo plan, y legisladores, entonces hay que actuar de manera precavida. Evitar que haya una confrontación porque ellos apuestan a eso, quisieran que se generara un conflicto mayor”.

Por esa razón expuso que pidió a su homólogo estar pendientes para que, ante todo, se evite la violencia y se pueda avanzar en estrategias de información a la población migrante y señalando a los provocadores.

Expuso que su gobierno busca que no haya caos ni violencia en la frontera, y afirmó que buscan ayudar en el sureste “para que se proteja a migrantes”, además de que tienen información de que “hay muchos polleros, más que de costumbre, muchos traficantes de personas que están ofreciendo 8 mil,

10 mil dólares por llevarlos a la frontera”, con la idea de que tendrán facilidades de entrar hacia Estados Unidos.

“Eso es falso. Estamos en el sureste informando que hay vías legales para ingresar a Estados Unidos”, además de reconocer que al cruzar por México corren riesgos.

“Además de secuestros por bandas de delincuentes como lo que sucede lamentablemente en San Luis Potosí, en la zona de Matehuala”, admitió.

También dijo que ha insistido a Biden que se debe atender las causas de la migración y evitar medidas coercitivas, entre las estrategias es evitar dar el dinero para Centroamérica a organizaciones de la sociedad civil.