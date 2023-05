Morena se deslinda del promocional "Hoy toca gobernadora”, atribuido a la exalcaldesa de Puebla (Video)

PUEBLA, Pue., (apro).- Un promocional atribuido a la exalcaldesa de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, para que el partido Morena postule a una mujer para la gubernatura de Puebla en 2024, ha levantado polémica.

¿Cómo fregados desveo esto? pic.twitter.com/5NC9BFWPI6 — uD83DuDC51Lai Reina de Dinamarca-Latam. (@laishawilkins) May 10, 2023

“Mi amor, hoy toca”, le dice de manera provocativa a su marido, una mujer que está sobre la cama en ropa sexy de dormir, pero cuando éste, emocionado, se dispone a tomar una pastillita azul, ella le grita “¡Sí…toca gobernadora!”.

En redes sociales, la campaña ha sido calificada de “desastre”, “de “mal gusto” y de “misógina”, aunque la exalcaldesa de Morena se asume como feminista.

Cabe recordar que Rivera Vivanco se destapó el 23 de abril como aspirante a la candidatura del partido guinda a la gubernatura en un evento público que se realizó en la colonia Zavaleta de esta ciudad.

En ese acto, la exedil consideró que Morena tendría que postular a un cuadro femenino en Puebla, a la vez que señaló que, de acuerdo a las encuestas, era ella la mujer más conocida en la entidad.

MORENA SE DESLINDA

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena se deslindó del vídeo difundido en redes sociales, sobre la supuesta campaña "Hoy toca Gobernadora".

En un comunicado, la dirigente estatal, Olga Lucía Romero Garci Crespo, rechazó que el vídeo tenga que ver con Morena.

“En el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla le decimos no a cualquier tipo de manifestación que violente a las mujeres por ende nos deslindamos de la autoría del vídeo que se encuentra circulando y de las y los personajes que pudieran estar vinculados con esa acción”, señala el escrito.

Por su parte, el representante del partido ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), Javier Bermúdez, reprobó el mensaje de ese promocionar que usa los colores y logotipos de Morena.

“…desde esta representación ofrezco una disculpa a todas las militantes, simpatizantes y mujeres que aunque no comparten nuestra postura ideológica merecen nuestro respeto, reconocimiento y sororidad. Eso no es por lo que hemos luchado, eso no es lo que representamos, eso no es Morena”, expresó.