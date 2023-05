INAI busca que FGR siga investigación por ataques cibernéticos de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) busca que un tribunal federal ordene a la Fiscalía General de la República (FGR) continuar con la investigación sobre los ataques cibernéticos que sufrió en septiembre de 2021.

A través de un recurso de revisión, el INAI busca que el Sexto Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México revoque la decisión de la Juez Octavo de Distrito en la materia, Luz María Ortega Tlapa, de sobreseer el amparo que solicitó contra el no ejercicio de la acción penal dictado por la FGR para dar carpetazo a la investigación de los ciberataques de 2021.

Este sobreseimiento implica que el juez no estudió de fondo la demanda de amparo del INAI pues consideró improcedente el juicio de garantías debido a que indicó que el organismo no alegó afectaciones a su patrimonio sino incumplimientos a la ley por parte del ministerio público que decretó el no ejercicio de la acción penal.

De esta forma, la juez Ortega Tlapa confirmó la determinación de la FGR.

Durante los ataques cibernéticos que el INAI sufrió en septiembre de 2021, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los usuarios que no pudieron acceder a los servicios.

De acuerdo con su demanda de amparo, los ciberataques iniciaron el 20 de septiembre de 2021 y continuaron varios días, sólo el 26 y 27 de ese mes y año se detectaron más de 10 millones de ataques a la PNT y los IP’s eran de origen extranjero, lo que provocaba el rechazo de las solicitudes de información de los usuarios y colapsó el sistema informático.

Por ello, el INAI presentó una denuncia ante la FGR que culminó con el no ejercicio de la acción penal que ahora el organismo busca que sea revocado por el tribunal Colegiado.