Juez prohíbe a autoridades exhibir videos o fotos de la detención de Christian Von Roehrich

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal prohibió a las autoridades exhibir videos o fotos de la detención del exjefe delegacional de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, así como sus datos personales o de la carpeta en a que está siendo investigado por uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa, por el caso del cártel inmobiliario.

El juez Noveno de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión provisional al exjefe delegacional en el amparo que tramitó contra el mensaje de Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en el que informó sobre la detención de Von Roerich.

“Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo se concede la suspensión provisional, respecto del acto reclamado consistente en la elaboración, publicación y difusión de declaraciones de veinticinco de abril y dos de mayo actual, respectivamente, en que se exhibe al quejoso como responsable de diversos ilícitos ante la opinión pública, derivado de la carpeta de investigación (…), para el efecto de que no se continúe con publicación alguna que contenga los datos personales del quejoso derivado de la carpeta de investigación citada”, señaló el juez.

La medida estará vigente por lo menos hasta el próximo 19 de mayo próximo cuando el juez determine si le concederá o no la suspensión definitiva.

Asimismo, el pasado 10 de mayo, Von Roehrich tramitó un juicio de amparo en contra de la vinculación a proceso que le fue dictada el pasado 27 de abril, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.

La demanda fue admitida a trámite por la juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, Paloma Xiomara González González, quien también le concedió una suspensión provisional.

La medida únicamente es para que la juez sea informada sobre todo lo que se determine en el caso contra Von Roehrich sobre su libertad personal -cambios de medida cautelar, traslados, etc.- sin embargo, la defensa del ex jefe delegacional no estuvo conforme con esta determinación, por lo que presentó un recurso de queja, mismo que será remitido ante un tribunal Colegiado para que determine si la suspensión fue o no adecuada para salvaguardar sus derechos humanos.