México no podrá recibir a más de mil migrantes por día: Ebrard a EU tras finalizar el Título 42

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negó que la suma de 2.8 millones de personas migrantes devueltas de Estados Unidos a México durante el Título 42, porque México solo admite a mil cada día por lo que si se diera el escenario de que regresan a más, “nosotros no los vamos a admitir en el puente (fronterizo)”.

México les ha hecho saber que no podrían recibir en ningún caso recibir a más de mil personas al día. No podríamos no tendríamos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente no sé ahora, desde el título 42 y ellos lo saben, no vamos a aceptar nosotros más de ese número porque no podríamos”, aseguró.